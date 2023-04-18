Ветеран Київської тероборони без ніг викликав фурор на Бостонському марафоні: сильне відео

Захисник України Артем Мороз із позивним "Тьомич", який втратив на передовій під час боїв у Херсонській області обидві ноги, взяв участь у знаменитому Бостонському марафоні, та пробіг дистанцію на протезах, штовхаючи коляску, на якій сиділа його помічниця.

Про такий приклад сталевої волі та незламного духу повідомили побратими ветерана з Київського 206 батальйону територіальної оборони ЗСУ у Facebook .

Командир відділення 206-го батальйону столичної ТрО "Тьомич" втратив ноги сім місяців тому через вибух міни, коли проходила контрнаступна операція в Херсонській області, й українські воїни вигнали російських окупантів з території регіону за річку Дніпро.

"Незважаючи на короткий термін загоєння ран, всупереч заборонам і пересторогам наш побратим пробіг марафон на протезах", - йдеться у публікації.

Також зазначається, що пан Артем мріяв взяти участь у Бостонському марафоні, одному з найпрестижніших у світі, і зробив це.

Ось що "Тьомич" говорив ще у листопаді 2022-го:

"В мене є мрія і навіть не мрія, а ціль. Прийняти участь в Іграх нескорених (Invictus Games) та особливо прийняти участь в Бостонському марафоні, який відбудеться наступного року 17 квітня в Бостоні США. Я хочу пробігти з нашим прапором та Тарасом Шевченком біля серця", - сказав ветеран.

Воїн також додав, що хоче продемонструвати світові, наскільки українці "божевільні" та непереможні, і "побороти нас неможливо".

Спочатку планувалося, що "Тьомич" як марафонець мав їхати на колясці та штовхати її руками, проте раптом він помінявся зі своєю асистенткою ролями - у коляску сіла вона, а ветеран, використовуючи візок як опору, штовхав її під час бігу. Гості марафону та інші учасники були вражені таким видовищем.

Ось як це відбувалося:

"Вітаємо тебе Тьомич і пишаємось бути побратимами! Це справді надихає і дає привід для гордості! Дякуємо за службу та незламність, Артеме!" - із захопленням пишуть бійці київської ТрО.