ru ua
Пт, 22 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина завоевала 16 медалей на "Играх Непокоренных"

Новина українською →
Гаага, Пятница 22 апреля 2022 20:25
Украина завоевала 16 медалей на "Играх Непокоренных" Фото: Игорь Галушка (в центре) завоевал "золото" в гребле (facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины завершила выступления на "Играх Непокоренных", которые принимала в этом году нидерландская Гаага. В копилке наших ветеранов боевых действий 16 медалей разного сорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Пятые "Игры Непокоренных" завершились 22 апреля. Сборная Украины в этом году сумела добыть в борьбе 5 золотых медалей.

Награды высшей пробы Украины принесли Родион Ситдиков, Виктор Легкодух и Сергей Прядка (все – толкание ядра), пловец Андрей Бадарак и Игорь Галушка в гребле. Во время "Игорь Непокоренных" в 2017 и 2018 гг. сборная Украины получила 14 и 20 медалей соответственно.

"Игры Непокоренных" в 2014 году основал британский принц Гарри. Главная цель форума в паралимпийском стиле – поддержка военнослужащих и ветеранов на пути социальной интеграции.

К слову, донецкий "Шахтер" продал нападающего Фернандо в чемпионат Австрии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игры Непокоренных Новости АТО
NEWS
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает