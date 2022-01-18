Ветер до 22 м/с, и усиление морозов: синоптики дали неутешительный прогноз на ближайшие дни

"18 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

По совам Наталки Диденко во вторник в Украине будет ветрено и холодно. Синоптик прогнозирует, что местами порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду, порой и сильнее.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах -1... -6 градусов, на юге и на крайнем западе Украины около нуля.

Местами ожидается снег.

В Укргидрометцентре на 19 января прогнозируется ясная погода без осадков, будет все еще довольно ветрено. Температура днем преимущественно 0... -5, на западе и юге до +2, градусов, а на северо-востоке до -8 градусов.

Ночью -3... -8, на севере и северо-востоке до -11 мороза.

Прогноз для Киева

В Киеве 18 января днем -2... -4 градуса. Снег вероятный, небольшой, будет чередоваться с объяснениями. На дорогах гололедица.

Ветер ожидается сильный, штормовой, порывы возможны более 15 метров в секунду.

Смотрите ниже на картах Гидрометцентра прогноз на два дня.

Погода в Украине 18-19 января (meteo.gov.ua)