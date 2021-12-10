ru ua
Пт, 10 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ветер до 22 м/с, дождь и мокрый снег: часть Украины пострадает от непогоды

Новина українською →
Пятница 10 декабря 2021 06:30
Ветер до 22 м/с, дождь и мокрый снег: часть Украины пострадает от непогоды Фото: В Украине испортится погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине в пятницу 10 декабря разгуляется штормовой ветер, в некоторых областях ожидается дождь и мокрый снег, а перепады температуры в разных областях будут очень сильными.

Читайте ниже в материале Styler подробный прогноз погоды.

По данным Наталки Диденко, юго-восточный ветер может достигать штормовых значений до 15-22 метров в секунду. На Западе и востоке Украины ветер будет более сдержанным, хотя и также порывистым.

Несмотря на ветреную погоду ожидается потепление: в большинстве областей +5+9 градусов, на Юге +7+12, а в Крыму до +12+15 градусов. В западных областях удержится низкая температура, 0+4 градуса.

Большая часть Украины от осадков воздержится. Но на западе, местами в Винницкой, Житомирской, Одесской области возможен дождь и мокрый снег.

Что буде с погодой в Киеве

В Киеве будет облачно и сыро 10 декабря, но без серьезных осадков. При этом температура высокая, +7+8 градусов.

Омрачать потепление будет сильный ветер юго-восточного направления.

Прогноз погоды на пять дней

"Выходные в Украине будут теплыми (кроме западных областей), а на Андрея, 13-го декабря, прискачет в Украину очередное похолодание", - пишет Диденко.

В Украинском гидрометцентре на картах показали, что будет с погодой в стране на выходных и в начале следующей недели.

Ветер до 22 м/с, дождь и мокрый снег: часть Украины пострадает от непогодыВетер до 22 м/с, дождь и мокрый снег: часть Украины пострадает от непогодыВетер до 22 м/с, дождь и мокрый снег: часть Украины пострадает от непогодыВетер до 22 м/с, дождь и мокрый снег: часть Украины пострадает от непогодыВетер до 22 м/с, дождь и мокрый снег: часть Украины пострадает от непогоды

Скрин: Погода в Украине, прогноз на 10-14 декабря (meteo.gov.ua)

Ранее синоптик рассказал, когда в Украину придет самая настоящая зима.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
LITE
Jerry Heil влюбила в украинский язык звезду Голливуда (фото)
Jerry Heil влюбила в украинский язык звезду Голливуда (фото)