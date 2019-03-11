Ни весны, ни лета: синоптики напугали украинцев неутешительным прогнозом

Погода в Украине в ближайшие месяцы ожидается нестабильная

Погода в Украине в ближайшее время не порадует ни теплом, ни солнцем. Не успели жители Украины погреться в первых лучах мартовского солнца, как ясная погода сменилась штормовым ветром, дождями и мокрым снегом. И в ближайшие дни, по словам народных синоптиков, потепления ожидать не стоит.

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что на Украину началось движение северного ветра, а это значит, что в страну возвращаются морозы. Он отметил, что будет два этапа похолодания – 12 марта и 19 марта.

"Конечно, минус будет не таким серьезным, как зимой – холодной волне нужно преодолеть теплый поток от Атлантики, который подарил нам хорошую погоду на днях. Но жарко никому не станет – уже 12 марта ожидается три-пять градусов мороза и больше. А уже 19-22 марта нас ждет вторая волна похолодания – столбики термометров опустятся до 5-7 градусов ниже ноля. На севере и востоке температура будет еще ниже", - сообщил синоптик.

Он добавил, что тепло придет в Украину в последнюю неделю марта, но ожидаются осадки почти во всех регионах.

Карта погоды

"По Украине пройдут осадки в течение нескольких дней в конце месяца, а до 22 марта будет еще и мокрый снег, на севере – более сухой. Весна придет не быстро, но уже с 5-6 апреля можно быть уверенным в окончании холодного периода. Еще 6-7 просчитываются ночные заморозки, но этот апрель в любом случае будет теплее, чем у нас обычно бывает", - добавил Горбань.

Также он спрогнозировал жаркий май и отсутствие обильных осадков в начале лета, что может привести к неурожаю.

"Без дождя будем до 18 июня, весна сухая и жаркая. Урожай упадет на 20-30% наверняка, ведь его формируют первые 33 дня после сева в начале апреля", - предупредил он и добавил, что середина лета будет очень жаркой.

А вот другой народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует дождливую весну и прохладное лето. Он рассказал, что весна вернется в Украину только после 20 марта, а до этого ожидаются осадки и морозы.

В апреле погода будет очень переменчивой, не стабильной и довольно прохладной. Май начнется с дождей, которые продлятся несколько недель.

Июнь также будет прохладным и дождливым, потеплеет до летних отметок только к середине месяца, но потом температура воздуха снова упадет из-за обильных осадков.

Июль, по словам Деркача, будет умеренно теплым, а жара будет только в половине августа и всего на несколько дней. Вторая половина августа ожидается теплой и сухой.

Напомним, ранее мы писали о том, где в Украине будет сильный шторм и ливни.

А также рассказывали о том, что украинцам рассказали о непогоде 12 марта.