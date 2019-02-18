Весна и зима в одном флаконе: где ожидаются сильные морозы

Синоптики сообщили, где сохранится весенняя погода во вторник

Во вторник, 19 февраля в Украине ожидаются нестабильные погодные условия. В некоторых регионах прогнозируется мороз до -11 градусов, а в некоторых будет по-весеннему тепло.

По прогнозу синоптиков, на востоке Украины будет холоднее всего. Ночью в Харьковской, Донецкой и Луганской областях температура опустится до -9 -11 градусов, в Днепре до -6 градусов. Днем будет солнечно и без осадков. Температура от -1 до +2 градусов, в Днепре +3 +5 градусов.

Ночные морозы ожидаются также и на севере страны, от -8 до -10 градусов. Днем облачно с прояснениями, осадки не прогнозируются. Днем воздух прогреется до +3 +5 градусов.

В южных областях ночью от -4 до -6 градусов, в Одессе всего -2 градуса. Днем солнечно и без осадков, от +3 до +7 градусов.

В Крыму ночью -4 -6 градусов, днем +4 +6 градусов, солнечно.

На западе Украины ночная температура опустится до 0 -2 градусов, днем в большинстве областей ожидается солнечная и теплая погода от +8 до +11 градусов.

В центральной части страны ночью будет холодно, от -5 до -7 градусов. Днем без осадков, солнечно, от +5 до +7 градусов.

В столице 19 февраля будет солнечно, без осадков. Температура воздуха поднимется до +6 +8 градусов. А вот ночью будет холодно, от -5 до -7 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, каким областям Украины стоит ожидать похолодания.

А также писали о том, что львовский сурок Маруся предсказала украинцам раннюю и теплую весну уже в середине марта.