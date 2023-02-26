Весна принесе зміни та багато дрібних проблем: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 27 лютого до 5 березня

Овен

Постарайтеся різко не змінювати обстановку найближчими днями. Якщо є можливість – перенесіть поїздки та подорожі. І дуже уважно рахуйте гроші. Можливий обман з боку оточуючих та різке зниження концентрації уваги. Загалом тиждень стане напруженим.

Телець

Можливо багато дрібних негараздів, які виведуть з рівноваги та змусять понервувати. На тлі слабкої Венери та Меркурія це може спричинити погіршення настрою. У спілкуванні з іншими Тельцям варто бути відвертішими. Важливо говорити правду, особливо у випадках, коли брехня може нашкодити. Просто наберіться сміливості, воно того варте.

Близнюки

Представники цього знака можуть самі від себе відштовхнути успіх - Меркурій не найкраще впливатиме на їх світогляд і настрій. Постарайтеся найближчими днями не ділитися своїми планами, ідеями та думками з оточуючими, особливо якщо йдеться не про близьких людей, а про сторонніх. Тримайте у секреті свої плани та наміри, інакше це може стати причиною зриву важливих справ.

Рак

У представників цього знака є шанси стати кращими найближчими днями й це попри ослаблену позицію Венери та Меркурія. Раки зможуть зрозуміти, що саме їм потрібно виправити, щоб стати успішнішими та щасливішими. Але зрозуміти помилки буде легше, ніж діяти. Доведеться ще боротися з тривогою та зневірою, які також впливатимуть на продуктивність. А ось погані думки варто викинути з голови.

Лев

Найближчого тижня Леви зможуть побачити навколо себе щось важливе, що ховатиметься в тонкощі поведінки людей загалом. Стати найкращою версією себе буде непросто, тому краще зосередитись на допомозі іншим людям. Нових знань і навичок цього тижня отримувати не варто - період для навчання не вдалий. Постарайтеся до середи повторити все те, що ви вже вивчили раніше.

Діва

Можете сміливо зайнятися тим, що ви давно відкладали. Але робіть все максимально обережно і вдумливо, тому що з четверга Меркурій стане настільки слабким, що навіть Діви зможуть це відчути фізично. Ментальне та фізичне здоров'я опиниться під загрозою і, якщо не вичавлювати газ до упору, а братися лише за найпростіші справи, все буде гаразд. Крім того, постарайтеся уникати самоаналізу і не копатися у собі.

Терези

Попрощайтеся зі своїм минулим та твердо скажіть йому "до побачення". Ослаблена Венера та Меркурій цього тижня змусить переключитися з думок про минуле на думки про майбутнє. Якщо вдасться хоча б на якийсь час відключити всі ці роздуми, можна вийти на новий рівень щастя. Пам'ятайте, що не завжди потрібно мститися своїм ворогам і в цьому випадку це стане зайвою тратою часу та погіршенням карми.

Скорпіон

Скорпіон найближчими днями стане одним із небагатьох знаків, який вийде переможцем із найскладніших ситуацій. Потрібно вірити в добро, щоб отримати від Всесвіту максимум. Також варто звертати більше уваги на слова оточуючих. Вони можуть мати суперечливий підтекст, тому знадобиться аналіз почутого. Не сперечайтеся і нікого не навчайте життя, просто будьте уважнішими.

Стрілець

Тиждень обіцяє бути непередбачуваним і складним, але є всі шанси впоратися з проблемами та неприємностями. Стрільці зможуть усвідомити свої попередні помилки. Їхнє вміння швидко адаптуватися до труднощів допоможуть зберегти успіх і вийти переможцями їх складних ситуацій. Покладайтеся на надійних та перевірених людей. Астрологи вважають, що це важливо задля стабільності.

Козеріг

Вам належить цього тижня зробити щось дуже значуще - дати комусь життєву пораду або виручити близьку людину, прийшовши до неї на допомогу в критичний момент. Пам'ятайте про силу слів. Кінець тижня стане періодом тривог, можливі метання. Постарайтеся не змінювати пріоритети та не ставте собі складні завдання. Виконуйте раніше намічений курс.

Водолій

Найнебезпечніший день місяця та всієї весни - 2 березня. Водоліям у цей день варто бути подвійно обережними та уважними. Якщо виникнуть проблеми – сприймайте їх спокійно, не гнівіть долю, інакше стане ще гірше. Намагайтеся відокремлювати важливе від напускного. Вирішіть собі, куди і як вам потрібно рухатися далі. Ви зможете змінити своє життя на краще, якщо перестанете сподіватися лише на випадковості та удачу.

Риби

Якщо ви плануєте позбавитися якоїсь шкідливої звички, зробіть це до 2 березня. Після це буде важчим завданням. На цьому тижні постарайтеся виділити час для романтичного відпочинку, можна навіть віддати перевагу самотності. Пам'ятайте, що успіх не усміхається двічі, тому всі можливості варто реалізовувати з першого разу.