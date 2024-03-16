10 вітамінів, які треба пити весною і як це робити правильно

Як давно відомо, вітаміни необхідні для здорового функціонування, адже вони підвищують імунітет, забезпечують організм енергією та беруть участь обміні речовин. Оскільки наш організм не виробляє більшість вітамінів, варто подумати про їхню наявність в раціоні.

Про те, чи треба приймати вітаміни навесні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Які вітаміни важливі для організму

Вітамін D - особливо важливий для росту і захисту кісток, а також для запобігання рахіту. Цей вітамін можна знайти в жирній рибі (лосось, деякі види оселедця, ряпушка), а також в яєчному жовтку, печінці, і грибах лисичках.

Однак, сонячне світло, якого навесні стає більше - це природний шлях насичення вітаміном D. Адже наш організм під дією ультрафіолету синтезує і накопичує цей вітамін.

Вітамін А - антиоксидант, необхідний для підтримки зору, нормального росту шкіри та кісткової системи, а також функціонування імунної системи. Джерело вітаміну А - печінка, морква і капуста.

Вітамін Е - антиоксидант, який допомагає боротися з інфекціями. Його містить арахіс, авокадо, мигдаль та броколі.

Вітамін С - антиоксидант, що підвищує імунітет, та запобігає цинзі. Вітамін С є в ківі, грейпфруті, брюссельській капусті, та в багатьох інших продуктах.

Вітамін В1 (тіамін) - необхідний для вуглеводного обміну. Вітамін В1 можна знайти в майже усіх харчові продукти, за винятком цукрів і харчових жирів.

Вітамін В2 - необхідний для нормальної роботи щитоподібної залози, поліпшує стан слизової, волосся, нігтів і шкіри. Джерело вітаміну В2 - молоко, сир, яйця, печінка, квасоля та горох

Вітамін В6 - необхідний для обміну вуглеводів, жирів і білків, важливий для здорової роботи нервової системи. Джерело вітаміну B6 - виноград, банани, м’ясо курки, цільнозернові злаки та сир.

Вітамін В12 - потрібний для функціонування імунної та кровоносної систем, синтезу ДНК, а також розвитку нейронів і утворення еритроцитів. Джерело вітаміну В12 - здебільшого їжа тваринного походження: яйця, м’ясо, морепродукти, молочні та кисломолочні продукти.

Вітамін К - необхідний для засвоювання організмом кальцію та згортання крові. Джерело вітаміну К - шпинат, сочевиця, цибуля, зелений чай та морська капуста.

Фолати (фолієва кислота) - важливі для метаболізму нуклеїнових кислот і амінокислот. Джерело фолієвої кислоти - печінка і зелені овочі.

Що таке гіповітаміноз навесні

Гіповітаміноз - це дефіцит певних вітамінів в організмі, який є або наслідком недостатнього синтезу чи засвоєння організмом або ж наслідком недостатньої кількості вітамінів в раціоні.

Наприклад, внаслідок недостатнього перебування під сонячним промінням погіршується синтез вітаміну D, що може призвести до гіповітамінозу.

Симптоми гіповітамінозу:

зниження імунітету

погіршення працездатності

погіршення зору

біль в суглобах

швидка стомлюваність.

Швидка стомлюваність може бути симптомом гіповітамінозу (фото: Freepik)

Як краще засвоюються вітаміни

Найкраще засвоюються нашим організмом натуральні вітаміни - ті, що є в овочах, фруктах, ягодах та інших продуктах. Так, наприклад, вітамін А можна знайти в моркві, а вітамін С - в брюссельській капусті та цитрусових. Тож отримати необхідні вітаміни навесні допомагає насамперед збалансоване харчування.

Вітаміни в їжі засвоюються краще (фото: Freepik)

А до того, як приймати вітамінні добавки, необхідно порадитися з лікарем. Адже причиною поганого самопочуття може бути не безпосередньо брак вітамінів, а робота нирок, кишківника, чи печінки - тож боротися треба не з наслідками, а з причиною.

Крім того, не варто забувати про регулярний медичний огляд, та індивідуальні рекомендації лікарів, адже надлишок певного вітаміну може нашкодити - наприклад, надмірна кількість вітаміну D та кальцію може підвищити ризик виникнення каменів у нирках.