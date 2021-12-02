Эти вещи не стоит покупать в масс-маркетах и по огромным скидкам: бесполезная трата денег

Одежда из чистой синтетики

Синтетика стала в последние годы очень популярным материалом. Однако синтетические ткани есть качественные и не очень качественные.

Одежда из некачественной синтетики буквально за несколько дней использования теряет свой внешний вид, появляются четкие следы ношения, катышки, растяжки.

В магазинах масс-маркета такой одежды много, так как она недорогая и доступная. Поэтому, покупая одежду из дешевого материала, вы бесполезно тратите свои деньги. Эта вещь не будет вам служить долго.

Обращайте внимание на этикетку. Покупать можно только те изделия, где синтетики – не более 30%. В таких случаях вещь будет служить вам намного дольше.

Обувь вместе с одеждой

Зачастую выбором покупателя становится комплект одежды и обуви – так, как оформлен манекен в витрине. Создается впечатление тщательно подобранного образа.

Однако это уловка маркетологов, которая существует уже давно. Обычно такая обувь очень низкого качества, она служит дополнением к одежде.

Если магазин предлагает такие комплекты со скидкой на обувь, то будьте уверены – качество там действительно очень низкое.

И в большинстве случаев, вы еще и переплатите за такой комплект дороже, чем он стоит на самом деле.

Дешевые вещи из хлопка

Ранее считалось, что хлопок – универсальный материал. Он намного мягче и приятнее любой синтетики, хорошо носится и долго служит.

Но материал этот очень сложен в изготовлении, поэтому вещь из хлопка не может стоить дешево.

Дешевая вещь должна насторожить покупателя, так как скорее всего она изготовлена из материала низкого качества и никакого натурального хлопка там нет.

Тонкий трикотаж

Тонкий трикотаж присутствует в магазинах масс-маркета часто. И имеет значение толщина ткани. Изделия из самого тонкого трикотажа практически одноразовые – они быстро теряют свой внешний вид и растягиваются. Выбирайте только плотный трикотаж с большим плетением.

Много фурнитуры

Большое количество фурнитуры, яркие полоски и замки, объемные воротники и крупные пуговицы – это за километр выдает дешевую одежду. В недорогих вещах еще и используют фурнитуру плохого качества.

Молния через несколько дней начнет плохо застегиваться, с пуговиц слезет краска. А пушистый воротник после первого дождя превратится в мочалку.

Вещи, которые долежали до конца распродажи

Если вы попали на распродажу со скидками в 50% и 70% - то задумайтесь, почему эти вещи до сих пор не проданы.

Сам размер скидки обычно заставляет покупателя быстро что-нибудь купить.

Но не стоит торопиться, нужно задать себе несколько вопросов:

1. Почему вещь долежала до конца распродажи?

2. Нравится ли вам сама вещь или цена на нее?

3. Если ли для вас смысл покупать такую вещь за полную стоимость?

4. Сколько людей уже отложили эту вещь в сторону?

Это поможет вам оценить рациональность вашей покупки.