Эти вещи нужно выбросить перед Новым годом, чтобы в дом вошло счастье

Накануне Нового года следует очистить дом от ряда вещей, которые попросту могут помешать вашему счастью в следующие 365 дней 2021 года. Эзотерики и психологи советуют выделить день для генеральной уборки, чтобы встретить следующий год в очищенном энергетически пространстве.

От чего следует избавиться в первую очередь, чтобы в дом вошло и поселилось в нем счастье, пишет ukr.media.

Старые документы, чеки, квитанции

Если на документе, квитанции не указано, что ее нужно хранить определенный период (и он еще не вышел), избавьтесь от него. Ненужные бумажки сдерживают финансовые потоки, а также негативно влияют на ваш бюджет и денежное положение в целом.

Черновики

Если вы увлечены каким-то хобби, это может привести к завалам. Схемы для моделирования, вязания, вышивки, старые рисунки или схемы книг - все это нужно разобрать, а лишнее - выбросить, не жалея.

Одежду, которая вам не нравится

В Новый год нужно забирать только нужное. Переберите гардероб с особой тщательностью. Все, что вы бы с удовольствием носили, но почему-то не можете (большое, маленькой, не подходит по возрасту, цвету или фасону), можно отдать на благотворительность. Такой поступок дополнительно привлечет к вам благополучие.

Вещи для уборки

Вам предстоит проверить ванную, кухню и гараж, пересмотреть там все швабры, моющие средства, тряпки и салфетки. Стоит выбросить все слишком использовано и затертое, отправить в мусор обмылки, баночки из-под средств для мытья посуды и старые веники.

Испорченная посуда

Надбитые чашки - источник негатива и приманка для проблем. Не бойтесь от них избавиться, поскольку на их месте появится новая кухонная утварь, которая будет радовать ваш глаз и притягивать изобилие на обеденный стол.

Косметика, которой вы не пользуетесь

Засохшая тушь, старые тени, затвердевшие лаки для ногтей - все это можно отправлять в помойку. Косметические средства служат для того, чтобы улучшать внешность, делать ее более привлекательной и здоровой.

Предметы-накопители энергетики

Амулеты, которые перестали работать. Или вдохните в них новую жизнь, или замените на следующий. Негатив могут собирать огарки свечей, старые сухие цветы, гербарии и засушенные насекомые.

Сломанные вещи

Вы не заплывете далеко на дырявом плавательном матрасе и не воспользуетесь по назначению сломанной лыжной палкой на балконе. А магнитики с отколовшимися краями не украшают ваш холодильник. Если они вам очень нравятся - считайте, что у вас есть повод выбраться в отпуск и привезти новых.

Вещи, с которыми у вас связаны плохие воспоминания

Даже, если такая вещь полезная (например, бывший подарил отличную кофемолку, но каждый раз, прикасаясь к ней, вы вспоминаете, как некрасиво расстались) - пора ее продать. Тогда за чашкой утреннего кофе вы будете думать не о прошлом, а о будущем и положительные изменения быстрее станут частью вашей повседневности.

Просроченные лекарства

Состояние аптечки связано со сферой здоровья непосредственно. Когда все таблетки, спреи и мази хранятся в порядке, это хорошо сказывается на самочувствии, вы не пропустите прием лекарств, всегда будете видеть, когда и что нужно докупить.

Ненужные подарки

Возможно, их тоже пора продать, и кому-то они окажутся нужнее, чем вам. А вы освободите место для новых вещей и приятных презентов.

Списки дел на уходящий год

Если вы ведете списки дел на год, перед наступлением праздника просмотрите их. Все, что можно успеть сделать за несколько дней перед часом Икс, сделайте. И избавьтесь от списка, даже если в нем остались невыполненные пункты.

Ранее известный астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые поменяют жизнь после Дня зимнего солнцестояния.

Также мы писали, как месяц рождения может повлиять на жизнь и судьбу каждой женщины.