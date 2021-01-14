Эти вещи нужно выбросить до начала весны, чтобы впустить в дом счастье

Некоторые вещи способны накапливать в нашем доме негативную энергетику бедности, несчастий и болезней. Эзотерики советуют избавляться от хлама не только накануне Нового года, но и очищать пространство к началу календарной весны.

Так как почти половина зимы позади, уже сейчас следует выставлять коробки и пакеты на вынос. Какие вещи следует выбросить до наступления весны, чтобы впустить в дом счастье, пишет dneprovec.

Старые детские вещи и поделки

Памятные вещи, конечно же, стоит хранить. Но если вы берете в руки вещь, а она не вызывает в вас приятных эмоций и не пробуждает хорошие воспоминания, задумайтесь - так ли нужна она вам. Избавьтесь от старых шапочек, поломанных игрушек, недолепленных фигурок из пластилина.

Напоминания о бывшем (бывшей)

Убрать из виду напоминания из прошлых отношений - недостаточно. Проведите детальную ревизию вашего жилища, может где-то завалялся носок или пачка тампонов. Без сожалений отправляйте все это в урну, и тогда новое счастье войдет в ваш дом вместе с весной.

Старая пресса

Речь не идет о книгах, которые заложили основы вашего мировоззрения, или коллекционных комиксах. Но старые газетки, журналы, которые вы вряд ли решите перечитать, без зазрения совести отправляйте на макулатуру. Помните - нынче под обои газетки клеить не нужно!.

Вещи и мебель, которые вам не нравятся

Храните в доме только то, что вам по душе, и перестаньте переставлять с места на места неудобный табурет. Это вас только раздражает и отнимает время и место для нового и хорошего в вашем жилище.

Материалы для заброшенных хобби

Решили научиться вязать на пяти спицах, но так и не осилили второй носок. Избавьтесь от того, что так и не принесло вам удовольствия. Пряжу можно распустить и подарить вместе со спицами тому, кто действительно любит коротать вечера за этим занятием. А в качестве бонуса попросите подарить готовые носки - весна еще не скоро, а впереди холода!

Старая техника и провода неизвестного предназначения

Вы действительно думаете, что телефон с погасшим пять лет назад экраном еще когда-нибудь вам пригодится? Храните только ту технику, которой действительно пользуетесь, а все остальное продавайте, дарите или выбрасывайте.

Ненужная кухонная утварь

Мысль о готовке вызывает у вас скуку, и вы освоили "мастерство" заказа еды через интернет? Тогда зачем вам хранить вафельницу, орешницу, горелку для крем-брюле или яйцерезку? Освободите место для более актуальных и полезных вещей.

Одежда и обувь, которые вы больше не носите

Это нормально хранить одежду и обувь на случай, если мода на них когда-нибудь вернется. Но не жалейте выбрасывать старые и надоевшие наряды, чтобы освободить место для новых вещей.

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