Эти вещи никогда нельзя делать для своего мужчины. Три главных пункта

Психологи рассказали, что нельзя делать женщинам в отношениях с мужчинами. Особенно если вы на стартовом этапе этой связи. Эксперты советуют сдерживать некоторые порывы, даже если вам очень хочется показать сразу все свои "козыри".
Об этом пишет Lifedeeper.
Начиная от одежды, заканчивая пластическими операциями многие женщины пытаются "подогнать" себя под партнера. Если вашему партнеру что-то не нравится в вас, это сугубо его личное дело. Поэтому либо он принимает вас такой, как есть, либо это не ваш мужчина.
Одно дело, если вы в чем-то промолчите, скажете, что пока (вообще) не готовы обсуждать эту тему. И совсем другое дело - откровенная ложь. Рано или поздно вранье вскроется, а вернуть потерянное доверие будет крайне сложно (если вообще возможно).
Помните, что он - мужчина и не путайте поддержку с вмешательством в чужие дела. Тут ваша задача проста: вселить уверенность в него, что все будет хорошо, подбодрить, а не делать все за него. Иначе потом можно будет долго задаваться вопросом: "Почему все на мне и как же так вышло?". Еще важно: не путайте поддержку с жалостью. Он - ваш герой, и со всем справится. Почаще говорите ему это.
Ранее мы писали про тревожные признаки, которые свидетельствуют о том, что партнер вас не уважает.
Также психологи рассказали, как ведет себя мужчина, если он действительно влюблен.