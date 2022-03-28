"Вещи все фирменные, запад помогает": оккупант позавидовал уровню жизни украинцев
Оккупант в разговоре с родственниками с завистью рассказал, что украинцы живут гораздо лучше, чем они. Он позавидовал одежде, ремонту и в целом качеству жизни.
Отрывок перехваченного разговора появился недавно в сети.
"Во все фирменное одеты", - рассказывает он, на что женский голос на конце провода сетует, что украинцам же "запад помогает".
Ремонты в квартирах украинцев также стали предметом зависти захватчиков.
"Чтобы мне так квартиру обставить, мне надо одному быть еще лет десять, не пить, не курить и есть в столовой там в части где-то.
При этом смотришь, по трое, по четверо, по двое минимум детей. А тут с двумя детьми попробуй так хату обставить, кредит будешь платить, еще дети платить будут", - говорит он.
Он добавил, что вещи у украинцев фирменные, не то что "наш ширпотреб".
Ранее мы писали, что военнопленный рассказал, как по пьяни попал в плен, потому что свернул не туда.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!