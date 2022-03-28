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"Вещи все фирменные, запад помогает": оккупант позавидовал уровню жизни украинцев

Новина українською →
Понедельник 28 марта 2022 12:56
"Вещи все фирменные, запад помогает": оккупант позавидовал уровню жизни украинцев Фото: Российские военные в Украине (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Оккупант в разговоре с родственниками с завистью рассказал, что украинцы живут гораздо лучше, чем они. Он позавидовал одежде, ремонту и в целом качеству жизни.

Отрывок перехваченного разговора появился недавно в сети.

"Во все фирменное одеты", - рассказывает он, на что женский голос на конце провода сетует, что украинцам же "запад помогает".

Ремонты в квартирах украинцев также стали предметом зависти захватчиков.

"Чтобы мне так квартиру обставить, мне надо одному быть еще лет десять, не пить, не курить и есть в столовой там в части где-то.

При этом смотришь, по трое, по четверо, по двое минимум детей. А тут с двумя детьми попробуй так хату обставить, кредит будешь платить, еще дети платить будут", - говорит он.

Он добавил, что вещи у украинцев фирменные, не то что "наш ширпотреб".

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