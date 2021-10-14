Эти вещества в потребительских товарах могут вызвать преждевременную смерть: новое исследование
Содержащиеся в сотнях потребительских товарах синтетические химические вещества - фталаты - могут способствовать преждевременной смерти. Новое исследование ученых в США показало, что с повышенной концентрацией в организме таких веществ связывают от 91 тысячи до 107 тысяч летальных исходов в год среди людей в возрасте от 55 до 64 лет.
Об этом пишет CNN.
Фталаты содержатся и в контейнерах для хранения продуктов питания, и в шампунях, косметике, духах, и в детских игрушках и прочее.
Специалисты из Нью-Йоркского университета отмечают, что люди с самым высоким уровнем фталатов имеют более высокий риск смерти от любой причины, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в исследовании, опубликованном на ScienceDirect.
"Это исследование дополняет растущую базу данных о воздействии пластмасс на организм человека и поддерживает общественное здравоохранение и бизнес-обоснования для сокращения или отказа от использования пластмасс", - заявил ведущий автор доктор Леонардо Трасанде, американский профессор педиатрии и медицины окружающей среды и здоровье населения.
В Национальном институте наук об окружающей среде указівается, что фталаты влияют на механизм выработки гормонов в организме (эндокринная система), и они "связаны с проблемами развития, репродуктивной системы, мозга, иммунной системы и другими проблемами".
Отмечается, что даже небольшие гормональные сбои могут вызвать "значительные эффекты развития и биологические последствия".
Предыдущие исследования связали фталаты с репродуктивными проблемами, такими как пороки развития половых органов и неопущение яичек у мальчиков, а также снижение количества сперматозоидов и уровня тестостерона у взрослых мужчин. Предыдущие исследования также связывали фталаты с детским ожирением, астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком.
На научную публикацию критически отреагировали в Американском химическом совете, представляющем химическую, пластиковую и хлорную промышленность Штатов. Там заявили, что в исследовании все фталаты были объединены в одну группу, но не упомянули, что промышленность утверждает - высокомолекулярные фталаты, такие как DINP и DIDP, обладают меньшей токсичностью, чем другие фталаты.
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