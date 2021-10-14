Ці речовини в споживчих товарах можуть спричинити передчасну смерть: нове дослідження
Синтетичні хімічні речовини, що містяться в сотнях споживчих товарах, - фталати - можуть сприяти передчасній смерті. Нове дослідження вчених в США показало, що з підвищеною концентрацією в організмі таких речовин пов'язують від 91 тисячі до 107 тисяч летальних випадків на рік серед людей у віці від 55 до 64 років.
Про це пише CNN.
Фталати містяться і в контейнерах для зберігання продуктів харчування, і в шампунях, косметиці, парфумах, і в дитячих іграшках тощо.
Фахівці з Нью-Йоркського університету відзначають, що люди з найвищим рівнем фталатів мають вищий ризик смерті від будь-якої причини, особливо від серцево-судинних захворювань, йдеться в дослідженні, опублікованому на ScienceDirect.
"Це дослідження доповнює зростаючу базу даних про вплив пластмас на організм людини і підтримує громадську охорону здоров'я і бізнес-обґрунтування для скорочення або відмови від використання пластмас", - заявив провідний автор доктор Леонардо Трасанде, американський професор педіатрії та медицини навколишнього середовища і здоров'я населення.
У Національному інституті наук про навколишнє середовище вказується, що фталати впливають на механізм вироблення гормонів в організмі (ендокринна система), і вони "пов'язані з проблемами розвитку, репродуктивної системи, мозку, імунної системи та іншими проблемами".
Зауважується, що навіть невеликі гормональні збої можуть викликати "значні ефекти розвитку і біологічні наслідки".
Попередні дослідження пов'язали фталати з репродуктивними проблемами, такими як вади розвитку статевих органів і неопущення яєчок у хлопчиків, а також зниження кількості сперматозоїдів і рівня тестостерону у дорослих чоловіків. Попередні дослідження також пов'язували фталати з дитячим ожирінням, астмою, серцево-судинними захворюваннями та раком.
На наукову публікацію критично відреагували в Американській хімічній раді, що представляє хімічну, пластикову і хлорну промисловість Штатів. Там заявили, що в дослідженні всі фталати були об'єднані в одну групу, але не згадали, що промисловість стверджує - високомолекулярні фталати, такі як DINP і DIDP, мають меншу токсичність, ніж інші фталати.
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