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Весеннего призыва на срочную службу в 2022 году в Украине не будет

Фото: В Украине отменили весенний призыв на срочную службу (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Генштабе Вооруженных сил сообщили, что призыва на срочную службу в украинскую армию в апреле-июне 2022 года проводиться не будет. Из-за всеобщей мобилизации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины.

Как отмечают в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, в 2022 году не будет проводиться весенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы и другие военные формирования.

Также сообщается, что во время проведения в Украине всеобщей мобилизации, комплектование вакантных должностей в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов.

Поэтому, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет.

По закону о всеобщей мобилизации в условиях военного времени проводят четыре волны:

Первая очередь - это бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие по контракту или в одной из волн мобилизации.

Вторая очередь - военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

Мобилизационный резерв - военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры ВУЗов как офицеры запаса и которых не призывали во время предыдущих мобилизационных кампаний.

Общественный резерв - граждане, у которых нет возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу. Их могут привлечь для комплектования Вооруженных Сил и других военных формирований исключительно в особый период.

Мобилизация проводится на общих основаниях для всех слове населения. Всех граждан, которые ранее не проходили военную службу, но были мобилизованы, в обязательном порядке направят в ученые центры ВСУ. Там они будут проходить усиленную соответствующую подготовку.

Подготовка рядового и сержантского состава в учебных центрах проводится по ускоренным срокам (без снижения качества обучения) и составляет от 7 до 20 суток. Только после этого военнообязанные будут направляться в воинские части.

Напомним, ранее мы писали о том, что юристы объяснили, в чем разница между общей мобилизацией, контрактом и ТрО.

А также мы рассказывали о том, как побороть страх после получения повестки.

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