UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Верный пес месяц ждет погибшую хозяйку под Киевом: фото, которые пробирают до слез

Коллаж РБК-Украина: Собака ждет убитую под Киевом хозяйку
Автор: Светлана Мащенко

В Макарове, что в Киевской области, верный пес уже почти месяц ждет свою хозяйку. Однако она не вернется. Ее убили россияне.

Об этом сообщает Telegram-канал "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами".

На фото - Акита-ину Рини. Она ждет свою владелицу Татьяну. Пес часто сидит на пороге, глядя на хозяйку дома.

Рини выглядит похудевшей и запущенной. Однако отказывается идти от дома к волонтерам, которые ее подкармливают. Она все еще верит в возвращение хозяйки...

"Татьяна не вернется и больше никогда не сможет обнять свою любимицу. Татьяну убили россияне", - говорится в сообщении.

Фото: Собака ждет свою хозяйку (zsuwar)

Тем временем в Ворзеле россияне убили и съели двух собак в захваченном доме.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
собакаВойна России против Украины