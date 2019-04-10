Как вернуть украденные с банковской карты деньги: советы адвоката

Фото: Мошенничество с банковскими картами (коллаж РБК-Украина)

Александр Камша дал советы, как уберечься от кражи денег с банковской карты и как вернуть деньги, если их уже украли

Украли деньги с банковской карты – такое, к сожалению, случается очень часто. Несмотря на то, что многие украинцы хорошо знают о том, что есть много видов мошенничества с картами, все равно часто "клюют на удочку" мошенника.

Очень часто подозрительным звонкам или смс о якобы блокировке карты верят люди старшего возраста. В то же время множество таких случаев есть и среди молодежи.

Какие бывают самые распространенные виды мошенничества с банковскими картами и как вернуть деньги, если их уже украли из карты – в комментарии для Styler рассказывает Александр Камша, адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

Основные виды мошенничества с банковскими картами

"На сегодняшний день в нашей стране большое распространение получили различные виды кибермошенничества, которые связаны с получением несанкционированного доступа к банковским счетам жертв", - подчеркивает адвокат.

Среди распространённых способов можно выделить:

- звонки потенциальным жертвам под видом работников финансовых учреждений, и с помощью тех или иных речевых модулей получение сведений о держателях платежных карт;

- мошеннические операции с банкоматами, когда мошенники снимают средства, используя дубликат карты клиента банка или иное оборудование, позволяющее осуществлять несанкционированные операции со средствами другого лица;

Фото: Мошенничество с картами - распространенное явление (пресс-служба НБУ)

- использование веб-сайтов двойников банковских учреждений, попадая на которые, ничего не подозревающий клиент добровольно вводит информацию, позволяющую получить доступ к интернет-банкингу;

- использование фишинговых сайтов, на которых злоумышленники получают доступ к платежной информации клиентов банков.

Можно ли вернуть украденные из карточки деньги?

Реально ли вернуть средства, которые были сняты с карточки мошенническим способом? Если да, то как это сделать законно?

Да, это возможно сделать, говорит специалист.

"В соответствии со статьей 1073 Гражданского кодекса Украины в случае необоснованного списания банком со счета клиента денежных средств банк должен немедленно после выявления нарушения зачислить соответствующую сумму на счет клиента или надлежащего получателя, уплатить проценты и возместить причиненные убытки, если иное не установлено законом", - комментирует Александр Камша.

Данная правовая позиция подтверждается судебной практикой, например, Постановлением Верховного Суда по делу № 202/10128/14-ц.

Таким образом, в случае, если клиент выявил факт несанкционированного списания денежных средств со своего счёта, необходимо:

Во-первых, немедленно сообщить о данном факте свой Банк посредством телефона, мобильного банкинга а также подать письменное заявление с описанием данного факта.

Во-вторых, обратиться в органы полиции, и составить заявление о мошеннических действиях с банковским счетом со стороны неустановленных лиц;

В случае отказа Банковского учреждения от добровольного возмещения денежных средств – подготовить и подать исковое заявление в суд.

"Для того, чтобы получить правовую помощь в подобной ситуации – наилучшим выходом будет обратиться к адвокату", - подчеркивает Александр Камша.

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