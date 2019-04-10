Як повернути вкрадені з банківської карти гроші: поради адвоката

Фото: Шахрайство з банківськими картами (колаж РБК-Україна)

Олександр Камша дав поради, як вберегтися від крадіжки грошей з банківської картки і як повернути гроші, якщо їх вкрали

Вкрали гроші з банківської картки – таке, на жаль, трапляється дуже часто. Незважаючи на те, що багато українців добре знають, що є багато видів шахрайства з картами, все одно часто "клюють на вудку" шахрая.

Дуже часто підозрілим дзвінки або смс про нібито блокування картки вірять люди старшого віку. У той же час безліч таких випадків є і серед молоді.

Які бувають найпоширеніші види шахрайства з банківськими картами і як повернути гроші, якщо їх вже вкрали з карти – у коментарі для Styler розповідає Олександр Камша, адвокат ЮФ "Ілляшев та Партнери".

Основні види шахрайства з банківськими картами

"На сьогоднішній день в нашій країні великого поширення набули різні види кібершахрайства, які пов'язані з отриманням несанкціонованого доступу до банківських рахунків жертв", - підкреслює адвокат.

Серед поширених способів можна виділити:

- дзвінки потенційним жертвам під виглядом працівників фінансових установ, і з допомогою тих чи інших мовних модулів отримання відомостей про власників платіжних карт;

- шахрайські операції з банкоматами, коли шахраї знімають кошти, використовуючи дублікат картки клієнта банку або інше обладнання, що дозволяє здійснювати несанкціоновані операції з коштами іншої особи;

Фото: Шахрайство з картками - поширене явище (прес-служба НБУ)

- використання веб-сайтів двійників банківських установ, потрапляючи на які, клієнт, який нічого не підозрює, добровільно вводить інформацію, що дозволяє отримати доступ до інтернет-банкінгу;

- використання фішингових сайтів, на яких зловмисники отримують доступ до платіжної інформації клієнтів банків.

Чи можна повернути вкрадені з картки гроші?

Чи реально повернути кошти, які були зняті з картки шахрайським способом? Якщо так, то як це зробити законно?

Так, це можливо зробити, каже фахівець.

"У відповідності до статті 1073 Цивільного кодексу України у разі необгрунтованого списання банком з рахунка клієнта грошових коштів банк повинен негайно після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок клієнта або відповідного отримувача, сплатити проценти та відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом", - коментує Олександр Камша.

Дана правова позиція підтверджується судовою практикою, наприклад, Постановою Верховного Суду по справі № 202/10128/14-ц.

Таким чином, у разі, якщо клієнт виявив факт несанкціонованого списання коштів зі свого рахунку, необхідно:

По-перше, негайно повідомити про даний факт свій Банк за допомогою телефону, мобільного банкінгу, а також подати письмову заяву з описом даного факту.

По-друге, звернутися до органів поліції та скласти заяву про шахрайські дії з банківським рахунком з боку невстановлених осіб;

У разі відмови Банківської установи від добровільного відшкодування грошових коштів – підготувати і подати позовну заяву в суд.

"Для того, щоб отримати правову допомогу в подібній ситуації найкращим виходом буде звернутися до адвоката", - підкреслює Олександр Камша.

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