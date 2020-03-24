Вернулся из Италии: украинец самоизолировался на берегу речки

Украинец самоизолировался на берегу реки (фото: коллаж РБК-Украина)

Коронавирус стал причиной самоизоляции украинца, который приехал из Италии

Коронавирус в Украине зафиксирован у 97 человек, из них трое – скончались, 1 – выздоровел. Заболеваемость растет и охватывает новые регионы страны. Мужчина, который работал в Италии водителем-экспедитором, вернулся в Украину, и чтобы не подвергать семью и близких опасности, самоизолировался на берегу речки Горынь.

Супруга дальнобойщика Оксана рассказала, что муж ехал в Италию, когда Ломбардия, в которой активно распространялся СOVID-19, уже была "красной", но остальные регионы были открыты.

Мужчина разгрузил машину недалеко от границы со Словенией, но через несколько часов граница закрылась. Понадобилось 4 дня, чтобы людей, попавших в такие обстоятельства, пропустили в Польшу. А уже оттуда по выделенному коридору их направили в Украину. Об этом сообщают "Факты".

Женщина рассказала, что ей позвонил муж и заявил, что домой он ехать не будет, поскольку не хочет подвергать опасности семью. Он попросил подготовить ему теплые вещи, хотя никаких симптомов заболевания у него не было.

Олег изолировался в собственном бусе, который припарковал на берегу речки Горынь в селе Микулин, где живут его родители. Он соорудил шалаш, а еду готовил с помощью газовых баллонов. Его мать также приносила ему готовую еду и оставляла на расстоянии трех метров.

После того, как выпал снег женщина не выдержала и попросила, чтобы муж вернулся домой. Она рассказала, что после похолодания он мог легко подхватить воспаление легких.

"Поэтому с воскресенья, 22 марта, Олег прервал самоизоляцию и перебрался домой, а я с двумя детьми (шести и девяти лет) приняла на себя обязательство никуда не выходить за пределы подворья и находиться под наблюдением семейного врача", - рассказала Оксана.

Она также отметила, что с ними все в порядке, и она считает, что если бы были заражены коронавирусом, то он уже как-то себя проявил. Продуктами семью обеспечивает старшая дочь, которая живет отдельно от них. Она оставляет все возле входной двери.

Напомним, что украинка шокировала правдой об эвакуации из Таиланда.