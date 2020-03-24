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Повернувся з Італії: українець самоізолювався на березі річки

STYLERКоронавірус    24.03.2020 - 20:41
Повернувся з Італії: українець самоізолювався на березі річки
Українець самоізолювався на березі річки (фото: колаж РБК-Україна)

Коронавірус став причиною самоізоляції українця, який приїхав з Італії

Коронавірус в Україні зафіксований у 97 осіб, з них троє – померло, 1 людина – одужала. Захворюваність зростає та охоплює нові регіони країни. Чоловік, який працював в Італії водієм-експедитором, повернувся в Україну, і щоб не наражати сім'ю і близьких на небезпеку, самоізолювався на березі річки Горинь.

Дружина далекобійника Оксана розповіла, що чоловік їхав в Італію, коли Ломбардія, в якій активно поширювався СOVID-19, вже була "червоною", але інші регіони були відкриті.

Чоловік розвантажив машину недалеко від кордону зі Словенією, але через кілька годин кордон закрився. Знадобилося 4 дні, щоб людей, які потрапили у такі обставини, пропустили у Польщу. А вже звідти по виділеному коридору їх направили в Україну. Про це повідомляють "Факти".

Жінка розповіла, що їй зателефонував чоловік і повідомив, що додому він їхати не буде, оскільки не хоче наражати на небезпеку сім'ю. Він попросив підготувати йому теплі речі, хоча ніяких симптомів захворювання у нього не було.

Олег ізолювався у власному бусі, який припаркував на березі річки Горинь в селі Микулин, де живуть його батьки. Він спорудив курінь, а їжу готував за допомогою газових балонів. Його мати також приносила йому готову їжу і залишала на відстані трьох метрів.

Після того, як випав сніг жінка не витримала і попросила, щоб чоловік повернувся додому. Вона розповіла, що після похолодання він міг легко підхопити запалення легенів.

"Тому з неділі, 22 березня, Олег перервав самоізоляцію і перебрався додому, а я з двома дітьми (шести та дев'яти років) взяла на себе зобов'язання нікуди не виходити за межі подвір'я і перебувати під наглядом сімейного лікаря", - розповіла Оксана.

Вона також зазначила, що з ними все в порядку, і вона вважає, що якби були заражені коронавірусом, то він вже себе проявив. Продуктами сім'ю забезпечує старша дочка, яка живе окремо від них. Вона залишає все біля вхідних дверей.

Нагадаємо, що українка шокувала правдою про евакуацію з Таїланду.

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