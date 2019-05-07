Вернется на ринг? Тренер Кличко сделал важное заявление

Бывший тренер Владимира Кличко сделал заявление касательно возвращения боксера на ринг. Спортсмен мог бы возобновить карьеру, однако вряд ли это сделает. Об этом проинформировал Sport.ua.

Джонатон Бэнкс, бывший тренер украинского чемпиона сказал: "Кличко - деловой человек, и он не возобновит свою карьеру. Мы разговаривали с Владимиром перед тем, как он объявил об уходе из спорта. Он сказал мне, что уже сделал на ринге все. Я ему ответил, что решение остается только за ним, а я поддержу любой его шаг. У Кличко ушло много времени на то, чтобы решиться".

Фото: (badlefthook.com)

Также, по его словам, Владимир заявил об уходе на пенсию в тот момент, когда был на 100% уверен в окончательности этого решения. В последний раз он выходил на ринг 29 апреля 2017 года.

"Долгие годы Владимир ассоциировался с элитным дивизионом, но при этом у него было много ненавистников. Теперь фанаты хотят, чтобы у хэвивейта снова появилось лицо и жаждут его возвращения", - добавил Бэнкс.

Напомним, что экс-невесту Кличко жестоко избил ее новый парень. На теле Хайден были обнаружены покраснения и следы насилия. После выяснения обстоятельств инцидента полиция арестовала Хикерсона.

Ранее сообщалось об отмене помолвки Владимира Кличко с актрисой Хайден Панеттьери.

Позже мы писали, что появились новые детали расставания Кличко с Панеттьери. К слову, за 8 лет отношений Хайден и Владимир несколько раз объявляли о разрыве, однако после этого всегда мирились.