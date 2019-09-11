Верка Сердючка ошарашила заявлением: фанатам стоит приготовиться

Верка Сердючка скоро вернется на сцену. Такое сенсационное заявление сделал Андрей Данилко 7 сентября во время выступления на НСК "Олимпийский". Артист выступал в рамках фестиваля Ready. Steady. Favorit. Эта информация оказалась правдой и ее охотно подтвердил менеджер Верки Андрей Уренов. По его словам, поклонники будут рады, так как Сердючка готовит новую программу.

"Пока идет работа над новыми песнями, поэтому, скорее всего, вскоре появится что-то новенькое в его творчестве. Ну, наверное, это можно расценивать, как возвращение Верки Сердючки на сцену", - сообщил Уренов.

Фото: Верка Сердючка (facebook.com VerkaSerduchka.Official)

Менеджер артиста не указал точную даты возвращения Сердючки на сцену. Но, может быть, это произойдет под Новый год, так как образ Верки ассоциируется у зрителя с новгоодними мюзиклами.

Отметим, что о завершении карьеры Данилко сообщил в июле 2018 году. Тогда же и отгремел прощальный тур артиста.

Читайте также, как Андрей Данилко рассказал, как ему работалось с новыми судьями Х-Фактор, об особенностях выбора участников на кастинге, а также о том, чего ждет от 10 праздничного сезона шоу.

Кстати, Верка Сердючка удивила признанием о Киркорове.