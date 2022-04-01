В Верховной Раде предлагают изменить Гимн Украины: какие слова украинцы видят по-другому
В Верховной Раде Украины народные депутаты зарегистрировали очередной законопроект по изменение слов в государственном гимне. Инициаторами этого варианта стали нардепы Иван Юнаков и Георгий Мазурашу.
Какой текст украинского Гимна предложили нардепы и какие варианты уже звучали ранее – читайте ниже.
В новой редакции предлагается заменить слова "Ще не вмерла" на "Процвітає Україна".
Полностью тест звучит так:
Процвітає України, її слава й воля!
Вже нам браття українці усміхнулась доля!
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.
Приспів:
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду!
Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє
Бо у нашій Україні доленька квітніє!
А завзята праця щира всіх нас об’єднає
Пісня волі в Україні гучніше лунає!
Приспів:
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду!
Стоит отметить, что этот вариант далеко не первый. Ранее изменить слова национального Гимна предлагали другие народные депутаты.
В середине марта был зарегистрирован еще один законопроект об изменении слов в национальном Гимне Украины. Автор – нардеп Людмила Буймистер.
В новой редакции предложили заменить первые слова гимна на "Переможе Україна". По словам нардепа, новая редакция первых двух строк покажет, за что борется украинский народ и ради чего живет вся Украина с 24 февраля 2022 года.
Также предложено изменить еще две строчки: "Ще не вмерла України і слава, і воля, Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля" на "Переможе Україна! І слава, і воля, Бо нам, браття молодії, усміхнулась доля".
Более 10 лет назад новый оптимистический Гимн Украины представил лидер группы "ВВ" Олег Скрипка. Он рассказал, что был объявлен конкурс на новые слова к Гимну Украины на мелодию М. Вербицкого. И из результатов было сделано компиляцию:
Квітне рідна Україна, як весняне поле,
Ми є славні українці, в нас щаслива доля.
Зникли наші воріженьки, як роса на сонці,
Ми пануєм - не бідуєм у своїй сторонці
Еще одну версию совсем недавно представил Олег Винник. Он заменил первые строчки Гимна Украины так: "Буде жити Україна і не вмре ніколи! Хто до нас прийшов з війною – буде гнити в полі".
Напомним, ранее мы писали о том, что в тексте Гимна Украины нашли пророчество, которое сбывается прямо сейчас.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!