В Верховной Раде предлагают изменить Гимн Украины: какие слова украинцы видят по-другому

В Верховной Раде Украины народные депутаты зарегистрировали очередной законопроект по изменение слов в государственном гимне. Инициаторами этого варианта стали нардепы Иван Юнаков и Георгий Мазурашу.

Какой текст украинского Гимна предложили нардепы и какие варианты уже звучали ранее – читайте ниже.

В новой редакции предлагается заменить слова "Ще не вмерла" на "Процвітає Україна".

Полностью тест звучит так:

Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об’єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Стоит отметить, что этот вариант далеко не первый. Ранее изменить слова национального Гимна предлагали другие народные депутаты.

В середине марта был зарегистрирован еще один законопроект об изменении слов в национальном Гимне Украины. Автор – нардеп Людмила Буймистер.

В новой редакции предложили заменить первые слова гимна на "Переможе Україна". По словам нардепа, новая редакция первых двух строк покажет, за что борется украинский народ и ради чего живет вся Украина с 24 февраля 2022 года.

Также предложено изменить еще две строчки: "Ще не вмерла України і слава, і воля, Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля" на "Переможе Україна! І слава, і воля, Бо нам, браття молодії, усміхнулась доля".

Более 10 лет назад новый оптимистический Гимн Украины представил лидер группы "ВВ" Олег Скрипка. Он рассказал, что был объявлен конкурс на новые слова к Гимну Украины на мелодию М. Вербицкого. И из результатов было сделано компиляцию:

Квітне рідна Україна, як весняне поле,

Ми є славні українці, в нас щаслива доля.

Зникли наші воріженьки, як роса на сонці,

Ми пануєм - не бідуєм у своїй сторонці

Еще одну версию совсем недавно представил Олег Винник. Он заменил первые строчки Гимна Украины так: "Буде жити Україна і не вмре ніколи! Хто до нас прийшов з війною – буде гнити в полі".