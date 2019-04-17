Вербное воскресенье 2019: главные традиции и приметы

Вербное воскресенье, древний праздник, уходящий корнями в глубину веков, православные христиане обычно отмечают после окончания вербной недели ровно за одну неделю до праздника Пасхи.

Что означает этот праздник, какие его главные традиции, что можно и нельзя делать в этот день – читайте в подборке главных фактов об этой важной дате.

Происхождение праздника

Вербное воскресенье своей историей уходит в глубину веков. Его тесно связывают с преданием о посещении Иисусом святого города Иерусалим. Местные жители радушно встречали его, когда он въезжал в город на осле. Люди устилали ему дорогу пальмовыми ветками и выкрикивали при этом слово "Осанна!", что означало, что Иисуса они признавали мессией.

Это событие вот уже много веков считают символом входа сына человеческого в рай. Как известно, на территории Украины и соседних стран пальмы не растут, поэтому их заменили ветвями вербы. Они символизируют зарождение новой жизни и весеннее пробуждение природы.

Когда отмечают Вербное воскресенье

В Украине, как и в других странах, Вербное воскресенье или же Вход Господень в Иерусалим всегда отмечают ровно за неделю до Пасхи.

Самому же празднику предшествует Вербная неделя.

Фото: Вербное воскресенье (УНИАН)

Интересно, что в католической традиции Пасху отмечают на неделю раньше, поэтому Вербное воскресенье они уже отпраздновали.

У католиков это воскресенье называют пальмовым. В то же время православные христиане отмечают этот праздник на шестой неделе Великого поста, который предшествует Пасхе.

Главные традиции Вербного воскресенья

Согласно древним традициям, в этот день проводят богослужение. Во время богослужения прихожане молятся и святят веточки вербы. Кстати, интересно, что те люди, которые идут в храм, должны простоять до конца службы с зажженной свечкой.

Выходя из церкви в Вербное воскресенье, среди людей принято легко касаться друг друга лозой, при этом приговаривая:

Не я б’ю - верба б’є,

За тиждень - Великдень,

Недалечко - червоне яєчко!

Фото: Вербное воскресенье наступит уже скоро (УНИАН)

Кстати, освященная в церкви верба считается оберегом и символом весны и новой жизни.

Ветви вербы размещают в каждой комнате дома, украшают ей иконы. Некоторые хранят ветви на протяжении всего года.

Приметы, связанные с Вербным воскресеньем

Если на Вербное воскресенье совсем нет заморозков, это значит, что урожай будет богатым.

На будущий урожая повлияет дождь. Если в Вербное воскресенье погода вдруг стала дождливой, то осенью вы соберете хороший урожай. Также если в этот день господствует только сухая погода, то урожай будет не очень.

Солнечная и безветренная погода в этот праздник предсказывает наступление теплого лета.

Чего нельзя делать в Вербное воскресенье

В этот период все еще длится Великий пост. Поэтому в Вербное воскресенье, как и в другие дни поста, стоит отказаться от активных развлечений, от злоупотребления алкоголем и массовых развлекательных мероприятий.

Фото: Веточка вербы - священный символ Вербного воскресенья (УНИАН)

Но в праздник можно позволить себе немного рыбы, добавить в еду растительное масло и выпить бокал красного вина. Считается, что в Вербное воскресенье нельзя готовить горячие блюда.

Также в этот день строго запрещается работа, особенно физическая. Нельзя шить, убирать квартиру и сажать что-то в огороде.

Однако не стоит забывать, что Вербное воскресенье – это все-таки хороший приятный праздник, поэтому не стоит запрещать себе в этот день слишком многое. Стоит провести этот день в кругу семьи или друзей и порадоваться весне, которая уже точно наступила и принесла тепло и раскошное цветение деревьев.

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