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Вербна неділя: які заборони свята і головні прикмети дня

Яке свято 28 квітня (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

В неділю 28 квітня відзначають одне з найбільших свят перед Великоднем - Вербну неділю, після якої починається Страсний тиждень. Цього дня церква вшановує апостолів від семидесяти Ясона і Сосипатра, а також Львівську ікону Божої матері.

Про традиції, заборони і головні прикмети цього дня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар.

Історія і традиції Вербної неділі

Вважається, що у Вербну неділю, яку також називають цвітоносною, Ісус прибув до Єрусалима після воскресіння Лазаря. Тому це свято на честь чудес Христа також має назву Вхід Господній в Єрусалим.

Сьогодні дозволено їсти рибу, в церквах відбуваються вечірні і ранні служби, на Літургії співають антифони. Також моляться до Львівської ікони Божої матері, яка вважається однією з найдавніших чудотворних ікон, написаних ще євангелістом Лукою.

На Вербну неділю освячують гілочки верби, якими жартівливо б'ють друзів і родичів з фразою "Не я б'ю - верба б'є". Освячені гілочки приносять додому, саджаючи у саду або ж зберігаючи біля ікон до наступного року.

За дубом цього дня предки визначали час засіювання гороху - якщо на деревах багато листя, починали сіяти.

Хто такий апостол Ясон

Святий мученик Ясон разом з Сосипатром був учнем апостола Павла. Проповідуючи християнську віру по різних країнах, Сосипатр і Ясон дісталися одного острова, де заснували церкву.

Правитель острова був проти християнства, тож звелів кинути помічників Павла до в'язниці. Проте й там проповідування Ясона та Сосипатра не припинилися - відтак християнство прийняли в'язні-розбійники, варта і донька правителя - Керкира.

Розгніваний правитель стратив Керкиру, проте загинув в штормі переслідуючи жителів міста, які разом з Ясоном і Сосипатром перебралися на інший острів. Ясон з Сосипатром стали апостолами й дожили до старості, проповідуючи вчення і допомагаючи оточенню.

Що не можна робити 28 квітня

  • 28 квітня, у Вербну неділю, не можна хрестити дітей, одружуватися чи вінчатися.
  • Варто дотримуватися правил посту і не вживати їжу тваринного походження.
  • Сьогодні не можна працювати, робити хатні справи чи наводити лад на городі.

Народні прикмети на 28 квітня

  • На Ясона квітне горобина - овес рясно вродить.
  • Кульбабки ще не розквітли або лише починають - літо буде сухе.
  • 28 квітня метелики ховаються в будинку - буде холодно і вітряно.
  • Сьогодні на світанку мерехтять зорі - скоро буде дощ.
  • Якщо після дощу температура стала низькою - скоро покращиться погода.

До речі, раніше ми розповідали про те, чому освячують вербу.

Читайте також, як святкували Великдень наші предки.

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