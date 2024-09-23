Венера принесе гарні новини 4 знакам Зодіаку. Що обіцяє астрологічний прогноз на 23 вересня

Астролог Катерина Соловйова склала детальний прогноз на цей понеділок, 23 вересня. І виявилося, що доба буде дуже насиченою й цікавою.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог розповіла, яким знакам Зодіаку пощастить, а також які кольори принесуть успіх.

Як зірки та планети вплинуть на цей день

Цього дня Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, здійснює інгресію до знаку Скорпіону️.

Венера буде перебувати у восьмому знаку Зодіаку до 17 жовтня 2024 року. І це - одне з найскладніших положень для цієї планети.

Позитивний її вплив у період з 23 вересня до 17 жовтня відчують представники таких знаків Зодіаку:

Риби

Рак

Козерог

Діва.

"Уважними з дією Венери у цей період треба бути Скорпіонам, Тільцям, Левам і Водоліям. У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з індустрією краси, мистецтвом, дипломатією, судочинством, партнерством, фінансами, матеріальними цінностями, творчістю, взаємовідносинами. У цей період можуть перейти в іншу площину активності, пов’язані з ризиками, небезпеками, трансформаціями, фінансами", - зазначила астролог.

Яким знакам Зодіаку пощастить вже днями (ілюстрація: freepik.com)

Сонце в руйнівному градусі - до чого готуватися

"До 16:15, 23-го вересня Сонце буде у руйнівному градусі Терезів. У Терезах цей градус дає подвійну характеристику: руйнування та відновлення. Можлива велика небезпека через невміння відрізняти поняття добра та зла. Це градус суду та засудження, дає погану славу та втрату популярності", - попередила астролог.

Цього дня можуть руйнуватись зв'язки людини. Не призначайте на цей період важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Сонця.

Окрім цього, у понеділок, з 05:04 до 18:00, Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, буде у королівському градусі Діви️.

"Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей. Цей вплив дозволяє повною мірою реалізувати надані можливості. Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям", - розповіла експерт.

Основні характеристики цього градусу у Діві️: скрупульозність, педантичність, своєчасність, ґрунтовність. Він наділяє терпінням, розумовою активністю, везінням, умінням пристосовуватися до обставин, влади.

"Особливо сприятливо впливає на здібності до засвоєння інформації, навчання. Сприяє концентрації уваги, підвищенню інтелекту. У цей період ефективно проводити ревізію у справах і речах, аналізувати, порівнювати, перевіряти, оцінювати ефективність попередніх проєктів, з’ясовувати обставини тих чи інших ситуацій, виявляти недоліки, виправляти помилки у будь-яких сферах життя", - пояснила астролог.

Гороскоп на 23 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на понеділок

"23 вересня - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати", - пояснила астролог.

"23-го вересня з 09:58 до 11:41 Місяць буде у руйнівному градусі Близнюків️. Це - градус жертовної перевірки, який приносить випробування на міцність, витривалість і витримку. Він притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри", - зазначила вона.

У Близнюках цей градус символізує обман, інтриги, злодійство, хитрість, віроломство, наклеп, підступність, нахабство, розбрат, збочення. За словами Соловйової, у медичній астрології з цим градусом пов'язана вегетативна нервова система, будь-якого роду ураження нервової системи та ослаблений зір.

Астролог дала наступні поради:

не покладайтесь на тих, хто не вартий довіри, будьте обережними у виборі друзів

не потурайте собі, беручи участь у ризикованих підприємствах, з чиєї б ініціативи це не відбувалося

не ставте себе у залежність від оточуючих

не підлаштовуйтесь під інших, живучі за їх рахунок

не призначайте на цей період важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Місяця.

Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми.