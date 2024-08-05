ua en ru
Пн, 05 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Венера ощасливить лише ці знаки Зодіаку. Кому чекати на диво

Понеділок 05 серпня 2024 10:05
UA EN RU
Венера ощасливить лише ці знаки Зодіаку. Кому чекати на диво Яким знакам Зодіаку пощастить у серпні (Фото: pixabay)
Автор: Любов Блажко
Експерт: Катерина Соловйова

У понеділок, 5 серпня, починається один із найскладніших астрологічних періодів: Венера переходить до шостого знаку Зодіака, Діви, і буде знаходитися у такому положенні до кінця серпня.

Астролог Катерина Соловйова ексклюзивно для РБК-Україна (проєкт Styler) пояснила, кому цей час принесе удачу, а кому, навпаки, варто зберігати обережність.

Астропрогноз на серпень

"5 серпня Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, здійснює інгресію до знаку Діви", - розповіла Соловйова.

"Венера буде перебувати у шостому знаку Зодіаку до 29 серпня 2024 року. Це одне з найскладніших положень для цієї планети", - додала вона.

Її позитивний вплив, пояснила астролог, з 5 до 29 серпня відчують представники таких знаків Зодіаку:

  • Тельці️
  • Козороги️
  • Раки
  • Скорпіони.

Окрім цього, цей період вимагатиме уважності. Особливу пильність слід проявити:

  • Дівам
  • Рибам️
  • Стрільцям️
  • Близнюкам.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з бізнесом, комерцією, торгівлею, банківською справою, різноманітним мистецтвом, особливо - живописом, дизайном, літературою, поезією, хореографією, акторством, фармакологією, кондитерською справо, кулінарією", - підкреслила Соловйова.

Також астролог дала прогноз саме на 5 серпня і сказала, як уникнути біди.

Крім того, почитайте, які три знаки Зодіаку не готові розставатися зі своєю свободою.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогія Гороскоп
NEWS
Атака на аеродром Морозовськ: ГУР заявило про знищення ворожого літака та складу БК (фото)
Атака на аеродром Морозовськ: ГУР заявило про знищення ворожого літака та складу БК (фото)