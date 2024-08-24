Венера нагородить успіхом, але не всіх. Астролог дала важливі поради на 24 серпня

У суботу, 24 серпня, на життя людей впливатимуть ретроградний Меркурій та Венера в особливому градусі. І цей день може принести чимало успіхів, якщо дотримуватися певних порад.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала детальний прогноз на 24 серпня і розповіла, що треба робити.

Прогноз астропогоди на 24 серпня

Пам'ятайте про несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань. Усе через ретроградність Меркурія, нагадала Соловйова.

Саме тому не плануйте на цей день важливі справи. Окрім цього, астролог дала наступні поради:

не перенапружуйте зір

небажано вживати м’ясні продукти

долайте гординю, зарозумілість, буркотливість, диктаторство.

"Справи можуть принести неочікувані та незаплановані підсумки. Енергетика доби дає силу для духовної еволюції та прозріння. У цей день можна легко відкинути усі сумніви, здійснити важливий крок та піднятися на більш високий ступінь розвитку. Це серйозний період, його енергія потребує негайного виходу", - наголосила Катерина.

Гороскоп на 24 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на суботу

"24 серпня - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям", - розповіла Соловйова.

"Запам'ятайте: Сатурн щедро винагороджує тих, хто вивчає його уроки та гідно складає "іспити", проходячи крізь його випробування. І зараз він знаходиться у ретроградному русі", - наголосила вона.

Виконуйте усі зобов'язання перед собою чи перед іншими. А збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших, особливо - про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім.

"Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу", - радить астролог.

Прогноз астропогоди на 24 серпня (ілюстрація: freepik.com)

На які сюрпризи чекати від Венери

З 18:51, 24-го серпня, до 14:25, 25-го серпня, Венера буде у королівському градусі Діви️. Вона - планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства.

"Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей. Цей вплив дозволяє повною мірою реалізувати надані можливості", - розповіла Соловйова.

"Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям. Це градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті. Основні характеристики цього градусу у Діві️: скрупульозність, педантичність, своєчасність, ґрунтовність", - додала вона.

Окрім цього, цей градус наділяє терпінням, розумовою активністю, везінням, вмінням пристосовуватися до обставин, влади. Він дуже гарно впливає на здібності до засвоєння інформації, навчання, а також сприяє концентрації уваги, підвищенню інтелекту.

"У цей період ефективно проводити ревізію у справах і речах, аналізувати, порівнювати, перевіряти, оцінювати ефективність попередніх проєктів, з’ясовувати обставини тих чи інших ситуацій, виявляти недоліки, виправляти помилки у будь-яких сферах життя", - зазначила астролог.