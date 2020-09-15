Венера - это русская планета: в РФ рассмешили заявлением

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Венера – это русская планета. Он отметил, что уже разработана совместная программа с американцами, а также отдельная русская миссия на эту планету.

Рогозин рассказал в комментарии для российского издания "РИА новости" о новой миссии на Венеру. Как отметил глава "Роскосмоса", на фоне обнаружения учеными в атмосфере этой планеты биомаркеров, есть основания предполагать, что на ней можно жить.

"У нас в программе есть тема восстановления исследования Венеры – совместно с американцами проект "Венера-Д". Мы также рассматриваем и отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера – это все-таки русская планета", - заявил Рогозин.

Он добавил, что проекты миссий по исследованию Венеры включены в программу космической деятельности РФ на 2021 -2030 годы. Ближайшая миссия запланирована на 2027-2029 годы. Стоимость миссии со стороны РФ – 17 миллиардов рублей. Часть американцев – такая же. Но "Роскосмос" финансирования пока не получил.

Однако позже директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что Россия способна самостоятельно профинансировать миссию на Венеру. Он отметил, что если не будет перезатрат, то к 2030 году миссия будет реализована.

А вот исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко усомнился в том, что на Венере может существовать жизнь.

"Обнаружение дистанционными астрономическими наблюдениями в атмосфере Венеры химических веществ, которые можно отнести к химическим маркерам жизнедеятельности, не могут считаться объективными доказательствами наличия жизни на планете. Достоверные научные данные на этот счет сегодня могут быть получены только при контактных исследованиях поверхности и атмосферы Венеры", - сказал Блошенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрономы обнаружили признаки жизни на Венере.

А также мы рассказывали о том, что ученые нашли признаки наличия озонового слоя над Венерой.