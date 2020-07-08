Великую комету Neowise сняли астронавты на орбите Земли: впечатляющее видео

Астронавты показали комету с борта МКС (иллюстративное фото: pixabay.com)

Комету Neowise земляне смогут наблюдать до конца июля

Ретроградная комета Neowise может стать "великой" из-за своей яркости - самой большой за последние 7 лет. Астронавты на борту МКС на орбите сняли космическую гостью на фоне Земли и опубликовали в сети впечатляющие кадры.

За ней можно будет наблюдать на нашей планете невооруженным глазом почти до конца июля.

Ролик с небесным телом опубликован сегодня на Facebook-странице сообщества "Вселенная".

"Комета C/2020 F3 (NEOWISE) снята с борта МКС 5-го июля 2020", - говорится в подписи к видео.

Свое название комета получила в честь космического телескопа WISE, работающего в рамках расширенной миссии NEOWISE - была обнаружена 27 марта. 3 июля комета с почти параболической орбитой прошла свой перигелий и успешно выдержала сближение с Солнцем. На днях ее видимая звездная величина составляла около 1,5.

Видео: Комету Neowise сняли с борта МКС на орбите

Согласно расчетам ученых, комета в предыдущий раз посещала внутреннюю часть Солнечной системы около 4,5 тысяч лет назад во времена строительства Великих пирамид в Египте. После нынешнего визита в следующий раз Neowise покажется возле нашей планеты только в 8786 году.

Комету уже сейчас можно видеть на предрассветном небе или в сумерках невооруженным глазом. Лучше всего она "просматривается" в разных уголках Северного полушария Земли. После 11 июля комета ненадолго скроется и опустится ниже горизонта, однако 15 июля снова будет доступна для наблюдения.

Астрономы говорят, что ближе всего к нашей планете комета будет пролетать 23 июля - и в это время она станет невероятно яркой - "великой". В августе Neowise уже полностью скроется от людей.

Стоит отметить, что недавно земляне ожидали потрясающих зрелищ от комет C/2019 Y4 (ATLAS) и C/2020 F8 (SWAN) - однако эти гостьи из космоса не оправдали прогнозов и разрушились еще перед прохождением перигелия. Neowise же с таким "квестом" справилась и не потеряла в яркости.

Комету Neowise сняли астронавты на борту МКС (фото: twitter.com/AstroBehnken)

Ранее сообщалось, что украинцев ждет полный парад планет, и это явление мы увидим последний раз.