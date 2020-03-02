Великий пост: как правильно начать, что нельзя делать сегодня

Великий пост — это центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи. Также это соответствующий период литургического года, отмеченный в богослужении молитвами покаяния и воспоминания крестной смерти и воскресения Иисуса Христа. Великий пост считается одним из важнейших христианских постов, потому следует знать, как его начать и что нельзя делать в первый день поста.

Великий пост установлен в память о том, что Христос постился в пустыне сорок дней. Длительность Великого поста так или иначе связана с числом 40, однако фактическая его продолжительность зависит от правил исчисления, принятых в данной конкретной конфессии. Пост - это строгий запрет или ограничения на употребление пищи или же только отдельных продуктов, например, мясо или молочные продукты. Запрет накладывается не только на употребление пищи, но также запрещается проводить это время в веселье и утехах.

Чистый понедельник, который в 2020 году выпал на 2 марта, — неофициальное название первого дня Великого поста. Этот день считается одним из самых строгих, как и вся первая неделя поста. Это касается не только питания, но и других правил поведения.

Что нельзя есть во время Великого поста

В Великий Пост не рекомендуется употреблять пищу животного происхождения - это мясо, яйца, молоко. Однако, разрешено есть рыбу, но лишь в праздники Вербного Воскресения и Благовещения Пресвятой Богородицы. Употребление в пищу морепродуктов, таких как кальмары, креветки, мидии, не воспрещается во время Великого Поста.

Но, не стоит забывать о том, что Великий Пост - это не диета, и целью поста является не сколько очищение желудка, сколько очищение души.

Что есть в первую неделю Великого поста

В первую и последнюю неделю Великого Поста соблюдается особо строгий пост. Первый день поста называется Чистым понедельником, именно поэтому 2 марта запрещается употреблять пищу в течение всего дня.

При этом с 3 по 6 марта христиане должны придерживаться сухоядения. Со вторника по пятницу разрешается употребление только сырых негорячих продуктов и не подогретого питья. Можно употреблять в пищу все виды фруктов и овощей, любые орехи, сухофрукты, мед и черный хлеб.

В субботу и воскресенье, 7 и 8 марта, можно употреблять вареные, тушеные овощи и фрукты с добавлением любого растительного масла, а также разбавленное вино.

Что можно и нельзя делать в Чистый понедельник

В Чистый понедельник, так же как и в предпоследний день Великого поста — Страстную пятницу, согласно строгому монастырскому уставу принято полное воздержание от пищи. При этом в Чистый понедельник утром ни в коем случае не следует полоскать род водкой (такой обычай, якобы для "вычищения" изо рта остатков скоромной пищи, еще кое-где сохраняется). Это противоречит самой идее Великого поста, во время которого алкоголь строго регламентирован и уж, конечно, полностью под запретом в Чистый понедельник.

Чистый понедельник первой седмицы особенно строг, как и вся первая неделя Великого поста. Считается, что максимально строгое самоограничение помогает верующему поскорее "замолить" разгул и излишества Масленицы. Поэтому в Чистый понедельник по строгому монастырскому уставу рекомендовано полное воздержание от пищи.

Считалось, что за время Масленицы каждый набирал немного лишнего веса, поэтому в Чистый понедельник люди ходили в бани с целью избавиться от него.

В Чистый понедельник не принято надевать новую одежду и использовать новую посуду.

Все, что не успели доесть до конца Масленицы, давали животным.

В Чистый понедельник проводился обряд очищения дома, также можно продолжать просить прощения (как и в Прощеное воскресенье).

Существуют и запреты на Чистый понедельник: не разрешается ходить в гости женщинам, нельзя сквернословить, пить алкоголь, стоит воздержаться от интимных отношений.

Приметы в Чистый понедельник

Ясная погода в этот день – к хорошему и богатому урожаю пшеницы.

Если в этот день первым в дом войдет мужчина – хозяев дома ждет большая удача.

С Чистого понедельника начинается весна.

В Чистый понедельник легче проститься с пагубными привычками, как курение или зависимость от алкоголя.

Напомним, что ранее мы писали, как встретить весну, чтобы она принесла успех.