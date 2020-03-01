Великий пост 2020: что можно и нельзя есть, календарь питания

Великий пост 2020 начинается 2 марта, и продолжается до 18 апреля. При этом 19 апреля отмечается Пасха. Великий пост - самый главный и строгий из всех православных постов. В основе Великого поста подражание сорокодневному посту Христа в пустыне. Самые строгие недели Великого поста – первая и последняя (Страстная).

Стоит отметить, что Великий пост является подвижным, что означает, что каждый год даты начала и конца поста изменяются, как и Пасхи.

В Великий пост принято полностью отказаться от пищи животного происхождения, включая мяса, яиц и молока. В понедельник, среду, пятницу можно употреблять воду, хлеб, фрукты, овощи и компоты.

Во вторник, четверг можно принимать горячую пищу без масла. В субботу, воскресенье – разрешается пища с растительным маслом. Стоит отметить, что рыба разрешается только в дни двунадесятых праздников – Благовещение и Вход Господень в Иерусалим.

В Лазареву субботу разрешается рыбная икра. В понедельник первой недели рекомендовано полное воздержание от пищи, в Великую пятницу на Страстной неделе – до выноса плащаницы.

Данные правила представляют собой строгий монастырский устав. Миряне (не монахи), как правило, постятся мягче. Они соотносят свой календарь питания в Великий пост в соответствии со своими жизненными обстоятельствами, здоровьем и советуются со своим духовником.

Обычно мирянами не практикуется сухоядение и отказ от растительного масла все будние дни, или же практикуется только в некоторые дни. Некоторые не едят рыбу вообще, а кто-то все же употребляет ее в некоторые дни. Иногда люди употребляют морепродукты.

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