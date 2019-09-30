Великі Вуйки: стала известна дата премьеры комедии (видео)

Сериал "Великі Вуйки" стартует на канале 1+1 уже 14 октября. Первый эпизод 16-серийного комедийного сериала выйдет на экран в 21:45.

Как известно, сериал, который является спин-офом популярной комедии "Останній москаль", снимали летом в Киеве молодые украинские режиссеры - Митя Шмурак и Дмитрий Манифест. Съемки проходили в самом сердце столицы: на Андреевском спуске, Речном вокзале, Крещатике, Майдане Независимости и Киевском вокзале.

Трейлер сериала "Великі Вуйки"

Сюжет сериала "Великі Вуйки"

В новом сериале гуцулы из села Великие Вуйки - Иван (Юрий Горбунов), Штефко (Назар Заднепровский), Бодя (Владимир Николаенко) и Василий Микитюк (Владимир Горянский) попадают в Киев и открывают для себя особенности жизни крупнейшего украинского мегаполиса. По сюжету комедии, делегация вуйок приедет в столицу, чтобы попасть на встречу к министру инфраструктуры и добиться строительства дороги в родное село. А вслед за мужчинами отправятся в Киев и женские персонажи - жена Боди Маричка (Наталья Корецкая) и влюбленная в Штефка продавщица Ирка (Лилия Ребрик).

Киев приготовит для героев невероятные приключения и испытания - вуйки развлекутся на массовых фестивалях, откроют для себя модные молодежные места, заблудятся в центре и застрянут в пробке. А также они встретятся с новыми персонажами.

Роли в сериале получили известные украинские звезды - Надежда Мейхер, которая сыграет новую любовь Ивана Петрука, Екатерина Осадчая, Руслан Сеничкин, Дмитрий Коляденко, Евгений Кот, Фагот и Фоззи из группы ТНМК, Екатерина Кухар (гадалка), Игорь Ласточкин и Михаил Поплавский, которому досталась роль Министра инфраструктуры.

Кадры из сериала "Великі Вуйки" (фото: пресс-служба 1+1)