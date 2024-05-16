Про великі можливості великих холодильників Haier

Окрім місткості, моделі відомого бренду виділяються передовими технологіями, новими системами для довшого збереження продуктів, просунутими функціями, що полегшують управління, та надзвичайною економією енергії.

Техніці бренду Haier вдається поєднувати протилежні речі: XXL розміри та ергономічність. Великі холодильники фірми здатні вписатися навіть у типову кухню квартири, дозволяючи звільнити більше місця.

Компанія випускає багато ергономічних, але містких девайсів. І насамперед дві наступні моделі ідеально вписуються у цю концепцію великих можливостей.

Haier HCR3818ENPT — мультидор-холодильник під ваші мультизадачі

Ця модель належить до типу мультидор-пристроїв, тобто вона має відразу 4 дверцят. Для користувача це означає багато переваг. По-перше, це смілий та яскравий дизайнерський підхід. По-друге, така конструкція дозволяє збільшити потенційний об’єм для зберігання (і він дійсно збільшений — цілих 467 л). Але найголовніше, що відкриваючи кожну дверцяту окремо, ви краще зберігаєте холод, а отже і електроенергію. Вам не доводиться відразу впускати тепло до всієї морозильної камери.

Подібна модель — це професійний вибір хоч для родин з кількох членів, хоч для закладів з великою кухнею, як ресторани або кафе. Haier HCR3818ENPT забезпечує ідеальне зберігання будь-яких продуктів без витрат часу на пошуки попри об’єм, що вражає. Холодильник має відразу 3 великі полиці, 6 поличок на дверцятах та ще 6 відділів у морозильній камері. Не обійшлось і без двох зручних містких відділів під овочі, фрукти та зелень.

Окрім ергономічності та великого об’єму, холодильник має такі фірмові технології та особливості:

тиха робота без зайвої вібрації та будь-яких нарікань завдяки інверторному компресору з довгою гарантією 15 років;

Total No Frost — революційна система, що виводить звичний No Frost на новий рівень, і повністю виключає необхідність розморожувати девайс;

Air Surround Cooling — створює постійну та рівномірну циркуляцію холодного повітря у просторі для зберігання, на кожній полиці свої потоки для того, щоб продукти довше залишались свіжими;

Fresher Techs — функція для значно довшого збереження продуктів.

Додайте до цього яскраву LED-підсвітку, сенсорний дисплей для управління та надійні полички із загартованого скла, і ви отримаєте HCR3818ENPT — модель, що вражає стилем, зручністю та місткістю.

Haier HSR3918ENPG 3 серії — Side-by-side, який виділяється

Якщо ви шукаєте не просто великий, але й зручний з погляду ергономіки та зберігання холодильник, то конструкція Side-by-side саме для вас. У ній морозильна камера розташована не внизу чи зверху, як у типових моделей, а збоку, тобто, поряд з основним відсіком. Це дає додатковий простір під заморозку без необхідності жертвувати корисним об’ємом холодильної камери.

У цієї моделі під морозилку відводиться 177 л (при об’ємі основного простору у 337 л). Попри таку вражаючу місткість, Haier HSR3918ENPG залишається дуже ергономічним — його ширина становить 90 см. На додачу, він має такі фірмові технології:

Multi Air Flow — нова система від Haier з постійною циркуляцією холодного повітря на кожній поличці, щоб охолодження у камері відбувалось рівномірно та одночасно, а продукти довше залишались свіжими;

Total No Frost — як і у попередній моделі, не дає утворюватися льоду та не потребує розморожування техніки;

шарнірний механізм дверей, щоб вони самостійно фіксувались у потрібному положені, не заважаючи;

інверторний компресор з окремою гарантією, не шумить, не вібрує та більш розумно зберігає електроенергію.

Взагалі питання економії електроенергії актуальне, зважаючи на габарити моделі. Але вона має клас енергозбереження А++. Також HSR3918ENPG має зручну систему поличок та окремі відділи під овочі та фрукти.

Великий холодильник від Haier — це можливість назавжди забути, як гратися у конструктор з такою технікою, та постійно тримати у думках, чи вистачить місця під ті, чи інші продукти. Тепер ви можете заморожувати достатньо заготівель, не урізаючи корисний простір основної камери.