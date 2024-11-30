"Велике нещастя" Сатурна. Що обіцяє астропрогноз на 30 листопада і чому варто відмовитися від брехні

Цієї суботи, 30 листопада, Сатурн може суттєво вплинути на наші плани. Вже скоро Молодик, а тому енергія буде напруженою.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler), астролог Катерина Соловйова дала прогноз на 30 листопада і розповіла, що треба робити цього дня.

Прогноз астропогоди на 30 листопада

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Через ретроградність Меркурія не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів, з'ясування стосунків з сусідами", - радить Соловйова.

За словами астролога, цей день може бути стресовим, накопиченої енергії Місяця недостатньо, а негатив збільшується аби бути спаленим у момент Молодика.

"Уникайте алкоголю та сексуальних контактів. Не можна порушувати обіцянки та умови договорів. Відстежуйте ваші думки та події цього дня. Сприймайте складнощі цієї доби як урок вищих сил, що вказують на проблеми, які потрібно вирішити, і які є результатом, на який ми заслужили. Трансформуйте негативні думки на позитивні, використовуючи техніки психокорекції", - пояснила експерт.

"Облиште фальшиві зв'язки, позбавляйтесь надокучливих людей. Завершуйте поточні справи, підбивайте підсумки, повертайте борги, підготуйте необхідні звіти", - також додала вона.

Гороскоп на 30 листопада (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на суботу

30 листопада - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов'язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям".

"Запам'ятайте: Сатурн щедро винагороджує тих, хто вивчає його уроки та гідно здає йому "іспити", проходячи крізь його випробування. Саме у суботу багато хто приводить до ладу всі справи, поповнює запаси їжі, прибирає вдома або ж навпаки - навмисно виключає будь-яку діяльність", - зазначила астролог.

"Збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших, особливо - про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім. Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу", - також розповіла вона.