Великая среда 28 апреля: что категорически нельзя делать и о чем важно знать

Великая среда 28 апреля станет одним из важнейших дней предпасхальной Страстной недели. Согласно Библии, именно в среду Иуда предал Иисуса Христа за тридцать серебренников. В этот день самым большим грехом является предательство, поэтому нужно каяться и исповедоваться.
Что можно и нельзя делать в этот день, важные приметы и традиции Великой среды - читайте далее в нашем материале.
В Великую среду произошло еще одно важное событие. Согласно библейским преданиям, в ночь со вторника на среду перед Пасхой Иисус Христос пришел в дом Симона-прокаженного в Вифании. Туда же пришла раскаявшаяся блудница Мария Магдалина, которая омыла ноги Спасителю. Христос простил ей все грехи. Поступок Марии олицетворяет покаяние, к которому может прийти любой грешник и будет прощен.
В этот день в храмах прославляют покаявшуюся Марию Магдалину и проклинают предательство Иуды.
На вечерней службе совершается Таинство исповеди, на котором можно попросить о прощении всех грехов.
В среду люди стараются поубирать в доме, вынести мусор, постирать и вымыть полы. Также готовят продукты для приготовления пасок, а яйца - к покраске.
Поскольку Великий пост продолжается, важно соблюдать его традиции и ограничения.
Следует помогать всем нуждающимся.
Те, кто придерживается правил Великого поста, сегодня могут есть сухофрукты, мед, орехи, сырые овощи, хлеб и соль.
Ранее мы писали про самые важные традиции Страстной недели.