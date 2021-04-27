Великая среда 28 апреля: что категорически нельзя делать и о чем важно знать

В Великую среду произошло еще одно важное событие. Согласно библейским преданиям, в ночь со вторника на среду перед Пасхой Иисус Христос пришел в дом Симона-прокаженного в Вифании. Туда же пришла раскаявшаяся блудница Мария Магдалина, которая омыла ноги Спасителю. Христос простил ей все грехи. Поступок Марии олицетворяет покаяние, к которому может прийти любой грешник и будет прощен.

Что нужно сделать в этот день, традиции

В этот день в храмах прославляют покаявшуюся Марию Магдалину и проклинают предательство Иуды.

На вечерней службе совершается Таинство исповеди, на котором можно попросить о прощении всех грехов.

В среду люди стараются поубирать в доме, вынести мусор, постирать и вымыть полы. Также готовят продукты для приготовления пасок, а яйца - к покраске.

Поскольку Великий пост продолжается, важно соблюдать его традиции и ограничения.

Следует помогать всем нуждающимся.

Чего категорически нельзя делать в Великую среду

Запрещается громко и шумно веселиться предаваться удовольствиям, веселью.

Нельзя ругаться, ссориться, быть агрессивным.

Тяжелым трудом заниматься нельзя.

Запрещены азартные игры, любые гадания.

Что можно есть в этот день

Те, кто придерживается правил Великого поста, сегодня могут есть сухофрукты, мед, орехи, сырые овощи, хлеб и соль.

Важные приметы Великой среды: