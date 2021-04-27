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Великая среда 28 апреля: что категорически нельзя делать и о чем важно знать

Автор: Светлана Мащенко

Великая среда 28 апреля станет одним из важнейших дней предпасхальной Страстной недели. Согласно Библии, именно в среду Иуда предал Иисуса Христа за тридцать серебренников. В этот день самым большим грехом является предательство, поэтому нужно каяться и исповедоваться.

Что можно и нельзя делать в этот день, важные приметы и традиции Великой среды - читайте далее в нашем материале.

В Великую среду произошло еще одно важное событие. Согласно библейским преданиям, в ночь со вторника на среду перед Пасхой Иисус Христос пришел в дом Симона-прокаженного в Вифании. Туда же пришла раскаявшаяся блудница Мария Магдалина, которая омыла ноги Спасителю. Христос простил ей все грехи. Поступок Марии олицетворяет покаяние, к которому может прийти любой грешник и будет прощен.

Что нужно сделать в этот день, традиции

В этот день в храмах прославляют покаявшуюся Марию Магдалину и проклинают предательство Иуды.

На вечерней службе совершается Таинство исповеди, на котором можно попросить о прощении всех грехов.

В среду люди стараются поубирать в доме, вынести мусор, постирать и вымыть полы. Также готовят продукты для приготовления пасок, а яйца - к покраске.

Поскольку Великий пост продолжается, важно соблюдать его традиции и ограничения.

Следует помогать всем нуждающимся.

Чего категорически нельзя делать в Великую среду

  • Запрещается громко и шумно веселиться предаваться удовольствиям, веселью.
  • Нельзя ругаться, ссориться, быть агрессивным.
  • Тяжелым трудом заниматься нельзя.
  • Запрещены азартные игры, любые гадания.

Что можно есть в этот день

Те, кто придерживается правил Великого поста, сегодня могут есть сухофрукты, мед, орехи, сырые овощи, хлеб и соль.

Важные приметы Великой среды:

  • Холодная ночь и жаркий день - скоро будет хорошая погода.
  • Заря красного цвета - погода будет ненастная, дождливая, ветреная.
  • В небе резвятся грачи - придет тепло.

Ранее мы писали про самые важные традиции Страстной недели.

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