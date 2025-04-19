Велика субота 2025: що не можна робити у цей день, головні прикмети на свято

19 квітня православні християни в Україні за новим стилем відзначають останній день перед Великоднем - Велику суботу, яка завершує увесь довгий шлях до свята Воскресіння. До кінця року залишається 256 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 19 квітня і у кого День ангела.

Велика субота: що це за церковне свято

За переказами, після смерті Ісус Христос зійшов у пекло, щоби визволити душі праведників, серед яких були й прародичі людства - Адам і Єва.

У цей день у храмах проходять урочисті літургії, священники вже вдягають світлий святковий одяг, а віряни з трепетом очікують великого дива - Воскресіння Господнього. Також у суботу перед Великоднем віряни приносять до церкви паски й крашанки, які починають освячувати.

У Велику суботу в Єрусалимі, в Храмі Гробу Господнього, відбувається одне з найбільших чудес - сходження Благодатного вогню. Він вважається символом перемоги життя над смертю та з’являється щороку напередодні Великодня. Особливістю цього вогню є те, що в перші хвилини після появи він не обпікає. Після сходження його передають до різних країн, у тому числі й в Україну.

Цей день завершує Страсний тиждень та Великий піст і вважається днем глибокого смутку й духовного приготування до Воскресіння.

Упродовж суботи у церквах тривають богослужіння, які переходять у нічну Пасхальну службу. Проте в умовах сьогодення українців закликають не відвідувати нічні служби, а залишитися вдома після завершення комендантської години. Участь у богослужінні бажано взяти вдень або ввечері - тоді ж можна принести великодні страви для освячення.

Сходження Христа у пекло (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити у Велику суботу

У Велику суботу вірянам варто утриматися від звичної їжі - заборонено вживати страви, які пройшли термічну обробку, а також алкоголь. Піст триває аж до самого ранку неділі, тож розговлятися раніше не можна. Цей день варто провести в тиші та спокої, уникати гучних розваг, вечірок, співів і танців. Також не рекомендується купатися чи займатися активним відпочинком.

Згідно з традицією, цього дня не слід братися за фізичну працю - варто утриматися від рукоділля, садових робіт чи риболовлі. Це час для молитви, роздумів і духовного очищення. Важливо також уникати сварок, образ, лайки та злих слів - усе це вважається великим гріхом у переддень Великодня. Не варто ображати тварин чи проявляти жорстокість.

Не рекомендується цього дня ходити на кладовище - вшанування померлих краще перенести на інший час. Не слід відмовляти людям у допомозі, якщо вас про неї просять. Водночас цього дня не можна нічого позичати, передавати з дому чи давати в борг.

Народні прикмети і традиції у Велику суботу

Той, хто голосно веселиться у Страсну суботу, ризикує провести рік у сльозах.

Якщо цього дня пролилося багато води - це добрий знак для щедрого врожаю та багатого сінокосу.

Сонячна та безхмарна погода у суботу перед Великоднем обіцяє спекотне й ясне літо.

Вмивання водою, у яку поклали освячене яйце, дарує здоров’я та зберігає молодість.

У суботу тривають останні приготування до Великодня: дозволено випікати паски та розмальовувати яйця. У цей день також заведено ділитися з нужденними, робити добрі справи та допомагати іншим.

Хоч день перед Великоднем і наповнений турботами, піст усе ще триває. Дозволяється їсти лише пісні продукти - хліб без масла, свіжі овочі та фрукти, горіхи, сушені ягоди та мед.

У кого День ангела 19 квітня

19 квітня День ангела святкують:

Віктор

Георгій

Єгор

Іван

Семен

Яна

Оберегом для тих, хто народився 19 квітня, вважається лазурит. Це мінерал насиченого синього відтінку. У давнину люди були переконані, що він уособлює щирість серця та чистоту думок.