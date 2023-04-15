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Велика субота 2023 року: її традиції, що можна і не можна робити

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Субота 15 квітня 2023 06:01
Велика субота 2023 року: її традиції, що можна і не можна робити Велика субота випадає на 15 квітня (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

У православних віруючих 15 квітня відзначається Велика (Страсна) субота перед Великоднем. Цього дня згадують історію поховання та перебування у труні тіла Ісуса Христа, а потім його зходження у світ мертвих із подальшим воскресінням.

У матеріалі Styler ми розповімо, що не можна робити у цей день, його традиції та прикмети.

Що відомо про Страсну суботу

Цього дня у храмах увечері проводиться спеціальна служба, яка називається Полуношна. Під час неї плащаницю із центру храму забирають у вівтар. Службу священики починають у темному одязі, а двері вівтаря зачиняє чорне полотно. У церквах цього дня висвітлюють великодні кошики.

Що можна робити у Велику суботу 15 квітня

Важливо у цей день сходити до церкви на богослужіння, яке відбувається протягом усього дня.

У Страсну суботу готують страви на великодній стіл, а багато хто в цей день робить яйця. Слід просити вибачення у тих, з ким у сварці. Крім того, рекомендується робити безкорисливі вчинки та допомогти нужденним.

Що не можна робити у Велику суботу

Велика субота - останній день Страсного тижня та Великого посту, також цей день вважається днем скорботи.

Цього дня не можна їсти термічно оброблену їжу, вживати алкоголь.

Також як і вчора не варто займатися домашніми роботами, прати і прасувати речі.

Крім іншого, заборонені також роботи в саду, у будівництві, фізична праця та рукоділля.

Нагадаємо, у ПЦУ розповіли, чи можна освячувати алкоголь.

А також перед цим писали, як потрібно провести щодня Страсного тижня.

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