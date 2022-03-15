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Ведущий Орла и Решки, чья мама в блокадном Мариуполе, жестко ответил россиянам (видео)

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 15:18
Ведущий Орла и Решки, чья мама в блокадном Мариуполе, жестко ответил россиянам (видео) Скрин видео: Ведущий Орла и Решки, чья мама в блокадном Мариуполе, жестко ответил россиянам
Автор: Светлана Мащенко

Родившийся в Мариуполе ведущий Орла и Решки Андрей Бедняков, жестко ответил российским подписчикам, которые считают, что он продался и никакой войны нет.

Об этом Бедняков рассказал в видео, размещенного в Instagram.

Он ответил на вопрос подписчиков из РФ: "Почему так резко он начал высказываться о войне и Почему так негативно относится к украинской армии?"

По словам ведущего, вопрос по поводу негативного отношения к российской армии сам по себе глупый.

"Представьте, что ваша мама, самый близкий человек в мире, не выходит на связь более 10 дней. Представьте, что с вашей мамой еще находится ваша родная сестра. Они находятся в городе, где большая гуманитарная катастрофа.

Они находятся в городе, где слышны взрывы, самолеты и бомбы каждую минуту", - сказал он и посоветовал авторам такого вопроса обнять маму, если она рядом.

Напомним, что из Мариуполя уже выехало 2 тысячи легковых автомобилей. Эвакуация продолжается второй день.

Также ранее ведущий Орла и Решки Евгений Синельников рассказал про ужасы блокады под Киевом.

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