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Ведучий Орла і Решки, чия мама в блокадному Маріуполі, жорстко відповів росіянам (відео)

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Вівторок 15 березня 2022 15:18
Ведучий Орла і Решки, чия мама в блокадному Маріуполі, жорстко відповів росіянам (відео) Скрін відео: Ведучий Орла і Решки, чия мама в блокадному Маріуполі, жорстко відповів росіянам
Автор: Світлана Мащенко

Народжений в Маріуполі ведучий Орла і Решки Андрій Бєдняков, жорстко відповів російським дописувачам, які вважають, що він продався і ніякої війни немає.

Про це Бєдняков розповів у відео, розміщеного в Instagram.

Він відповів на питання дописувачів з РФ: "Чому так різко він почав висловлюватися про війну і чому так негативно ставиться до української армії?"

За словами ведучого, питання з приводу негативного ставлення до російської армії саме по собі дурне.

"Уявіть, що ваша мама, найближча людина в світі, не виходить на зв'язок більше 10 днів. Уявіть, що з вашою мамою ще знаходиться ваша рідна сестра. Вони знаходяться в місті, де велика гуманітарна катастрофа.

Вони знаходяться в місті, де чути вибухи, літаки і бомби кожну хвилину", - сказав він і порадив авторам такого питання обійняти маму, якщо вона поруч.

Нагадаємо, що з Маріуполя вже виїхало 2 тисячі легкових автомобілів. Евакуація триває другий день.

Також раніше ведучий Орла і Решки Євген Синельников розповів про жахи блокади під Києвом.

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