Ведучий "Орла і решки" висловився про можливу мобілізацію: "Ми всі граємо в лотерею"

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на його інтерв'ю Славі Дьоміну , яке вийшло на YouTube.

Він зазначив, що всі чоловіки, які не взяли автомати до рук і не пішли на фронт, однаково перебувають під певним тиском суспільства.

"Ми не взяли автомати і не пішли, але ми все одно не звалили, ми робимо, ми піднімаємо, ми робимо те, що ми можемо для цієї держави. Український YouTube розвиваємо", - зазначив телеведучий.

На запитання Дьоміна, чи Синельников перебуває в "Резерв+", той відповів ствердно.

"Я не вмію цього, я не бився ніколи. Я не можу сказати, що я рвусь, але я і не відмазуюсь. Я в "Резерві". Я взагалі вважаю, що ті, хто залишився в Україні, через Тису не переплив. Ми всі зараз граємо у лотерею. Але виграти джекпот - дуже великий шанс. Такого не було у 2014-му, 2004-му. Ми ще не могли виграти джекпот. А тут він зараз на обрії, ми його відчуваємо", - зазначив Євген Синельников.

"Виграти не перемогу, виграти країну, яку я хочу. Бо перемога - це лише початок. Після того будуть срачі, після цього повернуться всі, хто виїхав і говоритиме: "А ми там на Мальдівах знаєш, як хвилювалися за Україну?". І цей період буде не менш складним, аніж перемога", - підсумував він.

Зазначимо, на початку повномасштабного вторгнення Синельников опинився зі своєю родиною в окупованій Бучі. Йому довелося пережити зустріч із російськими окупантами у власному будинку, які впізнали його та попросили автограф, а також обстріли міста та жорстокі вбивства сусідів.

У ці трагічні дні він зробив своїй коханій, продюсерові Наталії Кліпа пропозицію, адже не знав, чи виживуть вони. Пара розписалася влітку 2022 року.

Також Синельников розповідав, що росіяни зробили з будинком його батьків у Гостомелі. Російська ракета знищила його ще у березні 2022 року.

Наразі стало відомо, що житло не підлягає відновленню.

Євген Синельников (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)