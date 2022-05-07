Вечная память герою: россияне убили на фронте еще одного украинского журналиста

На фронте погиб лейтенант ВСУ Максим Мединский. Он также был журналистом, который являлся примером отваги для многих украинцев.

"Не колеблясь ни на миг наш земляк начал защищать Украину еще в далеком 2014 году, когда Украина начала бороться за настоящую самостоятельность и независимость, выполняя свой военный и общественный долг. Никакие слова радости не смогут вернуть сына, мужа и отца, ни слова сочувствия его семье не омрачат боль и отчаяние, которые они чувствуют", - написали о погибшем воине.

Гибель Максима подтвердил и его отец – военный журналист Сергей Мединский.

"Наш ангел будет вечно защищать Украину в рядах небесных воинов", –написал отец героя.

На фронте погиб Максим Мединский (фото: facebook.com/Bolgradsovet)

Пока не сообщается, где и при каких обстоятельствах погиб Максим Мединский. Однако известно, что у него дома остались жена, дочь и родители.

Вот что писал Максим уже в феврале 2022 года.

"Если снова начнутся активные боевые действия, я, конечно, вернусь на войну. Совершенно готов сделать это в любой момент. Предстоит разобраться с работой, домашними вопросами и вперед. Бояться нормально, переживать о родных тоже. Но не уйти нельзя. А как иначе? Кто должен это сделать? Всегда есть что терять. Но важно не только бояться потерь, но и защищать свое. К сожалению, возможность обострения – это не сиюминутная ситуация, а та реальность, в которой мы живем", - писал Максим.