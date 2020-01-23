Вечная память Героям: вражеский снайпер забрал жизни двух украинских бойцов

На Донбассе снова потери среди украинских бойцов, которые защищают Украину. Стало известно о гибели бойца ООС Василии Мухе. 20 января боец получил смертельную травму в результате выстрела вражеского снайпера.

Как рассказал сотрудник Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины Сергей Сердюк на своей странице в Facebook, Василию Мухе был всего 31 год.

"К сожалению, у нас опять потери. 20 января в 19:45 в зоне ООС в Донецкой области во время вражеского обстрела, открывши огонь в ответ из пулемета, от пули снайпера погиб младший сержант, командир отделения 37 ОМПБ "Запорожье" 56 ОМПБр, Муха Василий Николаевич", - рассказал чиновник.

Защитник Украины Василий Муха погиб в зоне ООС 20 января

Он отметил, что Василию Муху воспитывал отец и когда началась война, он работал строителем на севере РФ. Украинец вернулся в Украину и пошел добровольцем в военкомат, хотя ранее в армии не служил. Прошел службу по мобилизации в 92 ОМБР р.

"Был разведчиком, воевал возле Катериновки, Марьинки. Овладел саперным делом. Дважды продолжал контракт, чтобы остаться на передовой, последний контракт подписал 19.01.2019. Остался отец. Похороны 23 января в селе Пески-Радковские. Вечная память Герою!" - написал Сердюк.

Также стало известно о гибели Николая Сорочука из Луцка. О его гибели сообщила на своей странице Ярина Чорногуз. Молодого парня убил вражеский снайпер в ночь на 22 января.

Николай Сорочук погиб в зоне ООС в ночь на 22 января

"Сегодня из жизни ушел парень, которого я любила. Сегодня ночью он писал мне, что жалеет о том, что не смог вчера меня увидеть и услышать. А сегодня утром его уже нет. Я не верю в это. Не верю, что никогда не услышу больше этот голос", - написала девушка.