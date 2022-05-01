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Вечная память: в Буче от голода умерла художница-шестидесятница

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Воскресенье 01 мая 2022 11:43
Вечная память: в Буче от голода умерла художница-шестидесятница В Буче от голода умерла известная художница (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Буче умерла известная художница-шестидесятница Любовь Панченко. Она месяц находилась без еды, пока там были оккупанты.

Об этом сообщил мэр города Анатолий Федорук.

Панченко скончалась на 85-ом году жизни.

"Наша община сейчас понесла большую потерю - Буча и вся Украина обеднели на еще один щедрый, неповторимый талант. На 85-м году жизни отошла в вечность почетная гражданка города, лауреатка Премии имени Василия Стуса, художница-модельерка Любовь Панченко", - написал он.

Чем известна Панченко

Панченко была из среды патриотов-шестидесятников, которые, несмотря на давление Кремля, развивали украинскую культуру во времена советской цензуры.

Все ее творчество имело ярко выраженный украинский колорит, из-за чего Любовь Михайловну преследовали, а ее картины скрывали.

Любовь Панченко не смогли сломать в КГБ, но художница очень пострадала во время нового российского нашествия, уточнил Федорук.

Сообщается, что в течение месяца, когда Буча была захвачена российскими оккупантами, 84-летняя художница Любовь Панченко была в своем доме и голодала – вероятно, ее организм не выдержал такой нагрузки.

Вечная память: в Буче от голода умерла художница-шестидесятницаЛюбовь Панченко умерла от голода в Буче (фото: facebook.com/buchagolova)

Вечная память: в Буче от голода умерла художница-шестидесятница

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