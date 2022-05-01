Вічна пам'ять: у Бучі від голоду померла художниця-шістдесятниця

У Бучі померла відома художниця-шістдесятниця Любов Панченко. Вона місяць перебувала без їжі, поки там були окупанти.

Про це повідомив мер міста Анатолій Федорук.

Панченко померла на 85-му році життя.

"Наша громада зараз зазнала великої втрати - Буча і вся Україна збідніли на ще один щедрий, неповторний талант. На 85-му році життя відійшла у вічність почесна громадянка міста, лауреатка премії імені Василя Стуса, художниця-модельєрка любов Панченко", - написав він.

Чим відома Панченко

Панченко була з середовища патріотів-шістдесятників, які, незважаючи на тиск Кремля, розвивали українську культуру за часів радянської цензури.

Вся її творчість мала яскраво виражений український колорит, через що любов Михайлівну переслідували, а її картини приховували.

Любов Панченко не змогли зламати в КДБ, але художниця дуже постраждала під час нової російської навали, уточнив Федорук.

Повідомляється, що протягом місяця, коли Буча була захоплена російськими окупантами, 84-річна художниця любов Панченко була у своєму будинку і голодувала – ймовірно, її організм не витримав такого навантаження.

Любов Панченко померла від голоду в Бучі (фото: facebook.com/buchagolova)