Вечеря за 20 гривень. Дивіться, яку смакоту можна приготувати за ці "смішні" гроші (відео)

Бюджетна вечеря за 20 гривень - рецепт

Так, для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

1 яйце

1 морквина

2 картоплини

1 маленький кабачок

часник

ложка борошна

олія.

Спочатку приготуємо оладки. Натріть кабачок, додайте яйце, подрібнений часник, та зелень (за бажанням), не забувайте про сіль та перець. Потім обсмажте оладки на розігрітій пательні з олією.

Моркву потрібно почистити та залити олією - це буде вдала закуска. А картоплю просто відваріть. Якщо вдома є масло чи молоко - ще краще, додайте їх до каструлі та зробіть пюре.

"На виході" отримуємо повноцінну вечерю - оладки з кабачків, пюре та салат з моркви. Звісно, за такі "смішні" гроші не вийде купити м'ясо, але наїстися цілком реально.

Як реагує мережа

У коментарях думки юзерів розділилися. Одні пишуть, що ідея дійсно вдала. Інші ж критикують те, що у 20 гривень "не вклалися" деякі продукти, такі як часник, борошно та олія. Користувачі пишуть: