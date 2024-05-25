Вечеря за 20 гривень. Дивіться, яку смакоту можна приготувати за ці "смішні" гроші (відео)

Коли хочеться чогось смачного, а грошей небагато, нерідко доводиться ламати голову й шукати бюджетні рецепти. Втім, приготувати повноцінну вечерю цілком реально, навіть якщо в гаманці усього 20 гривень, а вдома є лише залишки деяких продуктів.
Що приготувати, аби наїстися та не витратити багато грошей, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким в Instagram поділилася блогерка що веде сторінку під назвою "Без зайвих витрат".
Так, для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:
Спочатку приготуємо оладки. Натріть кабачок, додайте яйце, подрібнений часник, та зелень (за бажанням), не забувайте про сіль та перець. Потім обсмажте оладки на розігрітій пательні з олією.
Моркву потрібно почистити та залити олією - це буде вдала закуска. А картоплю просто відваріть. Якщо вдома є масло чи молоко - ще краще, додайте їх до каструлі та зробіть пюре.
"На виході" отримуємо повноцінну вечерю - оладки з кабачків, пюре та салат з моркви. Звісно, за такі "смішні" гроші не вийде купити м'ясо, але наїстися цілком реально.
У коментарях думки юзерів розділилися. Одні пишуть, що ідея дійсно вдала. Інші ж критикують те, що у 20 гривень "не вклалися" деякі продукти, такі як часник, борошно та олія. Користувачі пишуть:
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як смачно приготувати кабачки, щоб їх точно всі їли.
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