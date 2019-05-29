Вдова и сын Децла попали в сатанинскую секту: все подробности

Вдова и сын Децла, настоящее имя которого Кирилл Толмацкий, могли попасть под влияние сектантов. Такое предположение высказал кандидат психологических наук и эксперт по религиозным культурам Александр Невеев. Об этом сообщают росСМИ.

Специалист проанализировал страницу Юлии Толмацкой в Instagram и его много чего насторожило. В первую очередь он обратил внимание на название самого аккаунта "somamamori". По его словам, soma - это мистический опьяняющий нектар в индуизме, mamori - это понятие из буддизма, которое подразумевает защиту.

Юлия Толмацкая (фото: instagram.com/somamamori)

Эксперт отметил, что в профиле Юлии чувствуется мистическая составляющая. Она часто использует буддистскую и индуистскую терминологию и много рассуждает, что полезно, а что вредно для здоровья.

Невеев считает, что как минимум вдова Децла пытается привлечь к себе внимание. Она старается быть оригинальной, но все может быть, гораздо серьезней. Речь идет о шизофрении, поскольку неспособность отличить фантазию от реальности - явный симптом душевной болезни.

Юлия Толмацкая (фото: instagram.com/somamamori)

Кроме того, эксперт не исключает, что Юлия могла попасть в сети сатанинской секты. При этом опасение вызывает судьба сына Децла, которому всего 13 лет.

Невеев отметил, что представителем службы опеки необходимо разобраться в этой ситуации. Потому что, если мама ограничивает общение ребенка с его родственниками и у нее при этом есть эзотерические взгляды, то это может плохо закончиться для мальчика.

Юлия Толмацкая (фото: instagram.com/somamamori)

Он также добавил, что такие женщины, как Юлия, или попадают в секту, или создают их.

Напомним, что российский исполнитель Кирилл Толмацкий, который более известный, как Децл, скоропостижно скончался после выступления в Ижевске. Ему было 35 лет.

По официальным данным судебно-медицинской экспертизы, рэпер умер из-за болезни сердца.