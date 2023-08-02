Вчителі повинні повернути 6500 гривень, які додатково отримали на початку війни: розгорається скандал

Про що йдеться в наказі

У документі говорять про те, що МОН терміново просить повернути кошти до резервного фонду відомства для того, щоб спрямувати їх на розв'язання відповідних проблем у секторі національної безпеки та оборони.

Також вказані реквізити, за якими потрібно здійснити переказ.

У листі зазначили, що потрібно врахувати суму комісію. Тобто освітяни повинні повернути 6 500 гривень допомоги разом із банківською комісією.

Якщо ж кошти не повернуть, то Міністерство економіки буде змушене звертатися до суду.

Цікаво, що в листі фінансову допомогу називають "неправомірно отриманими коштами", хоча українці отримували їх через офіційні державні програми.

Лист із вимогою про повернення фінансової допомоги розміром 6 500 гривень (фото: facebook.com/journalist.sydorenko)

Яка причина повернення коштів

Після 24 лютого допомогу отримували всі застраховані особи, які втратили частину заробітної плати чи роботу у зв'язку з війною. Проте зараз Мінекономіки надало МОН оновлений перелік закладів, де працівникам потрібно повернути грошову допомогу.

Адвокат Ростислав Кравець в ефірі "Єдиного марафону" заявив, що до нього вже зверталися з подібною проблемою. Він пояснив, що кошти отримували також ті користувачі застосунку "Дія", які не працюють у бюджетній сфері. Саме тому їх потрібно повернути.

Однак він додає, що за законом України держава не має права вимагати повернення цих коштів. Насамперед через те, що термін дії звернення до суду вже завершився. Другою причиною є те, що хибний переказ грошей здійснили через помилку самої держави.

Спираючись на ці фактори адвокат робить висновок, що державні представники не мають шансів на те, що виграти судовий процес.

Як відреагували українці

У коментарях під дописом журналіста, який опублікував наказ, українці виразили своє обурення: