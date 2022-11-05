"Вчи українську мову": на колишню порноакторку з "Холостяка" напали у Львові

Як усе сталося

Як виявилося, невідомий чоловік спочатку почав чіплятися до Насті посеред вулиці. Це сталося біля Гранд Готелю. Він почав обзивати її матюками.

Дівчина відповіла йому російською, що зараз викличе поліцію. Чоловікові не сподобалося, що Анастасія говорила російською мовою. Він знову її обізвав і вдарив ногою по сідницях.

"Я йшла по центру, він йшов мені назустріч, загородив дорогу і каже: "Ти куди йдеш, с*чка?" Я йому кажу: "Чоловік, як ви зі мною говорите? Я зараз викличу поліцію". А він каже мені у відповідь: "А, то ти російськомовна тварюка", і типу там щось: "Вчи українську мову". І вдарив мене", - повідомила Анастасія.

У Instagram Адель опублікувала відео, на якому вона зі сльозами зізнається, що в неї тепер болить п'ята точка, і вона дуже через це переживає, адже три місяці тому дівчина збільшила собі сідниці.

"У мене дуже сильно болить ліва сторона, там, де я маю імплант. Я дійсно переживаю, що там може щось порушитися, бо удар був сильний. Скажіть за що? За те, що я створила свій благодійний фонд, що я роблю збори, завжди допомагаю ЗСУ? Ось це мені подяка? Я просто не розумію чому", - сказала Анастасія на відео.